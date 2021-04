V najpostihnutejších oblastiach Argentíny bude nočný zákaz vychádzania

Buenos Aires 8. apríla (TASR) - Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil v stredu zavedenie trojtýždňového nočného zákazu vychádzania po tom, ako krajina zaznamenala druhý deň po sebe rekordný denný nárast koronavírusových infekcií. Informovala o tom agentúra AFP.



Zákaz vychádzania bude platiť od piatka 9. apríla do 30. apríla, a to v čase od polnoci do 6.00 h. Týkať sa bude najrizikovejších oblastí krajiny, väčšinou husto obývaných miest, uviedol prezident, ktorý mal minulý týždeň pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 po tom, ako dostal 21. januára prvú dávku vakcíny Sputnik V a 11. februára bol preočkovaný jej druhou dávkou.



Ako pripomína AFP, bary a reštaurácie sa budú zatvárať o 23.00 h.



Argentína momentálne zápasí s druhou vlnou koronavírusovej pandémie s trvalým nárastom počtu infikovaných. Krajina so 44 miliónmi obyvateľov zaznamenala celkovo viac ako 2,4 milióna infikovaných a vyše 56.000 úmrtí na COVID-19.



Argentínske ministerstvo zdravotníctva v stredu informovalo o rekordnom dennom náraste potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 (22.039). Deň predtým úrady zaznamenali 20.870 novoinfikovaných.



Doposiaľ v krajine zaočkovali aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu približne 4,5 milióna ľudí. Obe dávky dostalo vyše 700.000 ľudí, píše AFP.