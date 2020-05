Argentína zaznamenala deviaty default v histórii

Buenos Aires 24. mája (TASR) - Argentína zaznamenala druhý default za posledných 20 rokov a deviaty vo svojej histórii, keď v piatok (22. 5.) nevyrovnala stanovenú časť dlhu. Napriek tomu však vláda pokračuje v rozhovoroch s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu.



"Nezaplatili sme, rokovania však pokračujú ďalej," uviedol vládny zdroj pre agentúru AFP v súvislosti so splátkou úrokov z dlhopisov v objeme 500 miliónov USD (458,55 milióna eur). Ďalší z vládnych zdrojov pre agentúru Reuters povedal, že "v rozhovoroch by mohlo dôjsť k prelomu už v najbližších dňoch".



Deviaty default v histórii krajiny (predchádzajúci zaznamenala v roku 2001) väčšina analytikov očakávala, keďže ministerstvo hospodárstva niekoľko hodín predtým oznámilo, že predlžuje rokovania s medzinárodnými veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu v hodnote vyše 65 miliárd USD až do 2. júna. Argentína tak predĺžila rokovania už druhýkrát.



Následne v sobotu (23. 5.) zástupcovia jednej z najväčších skupín veriteľov informovali, že argentínska vláda ich požiadala o podpísanie dohody o mlčanlivosti, čo signalizuje, že rozhovory sa posúvajú do ďalšej fázy. Počas diskusií o reštrukturalizácii dlhu sa veritelia v situácii, keď sa rokovania blížia do poslednej fázy, zvyčajne dohodnú na limitoch na poskytovanie informácií, uviedol pre agentúru Reuters zdroj z jedného z výborov veriteľov. Obyčajne to platí v situácii, ak reštrukturalizáciu dlhu rieši viacero veriteľských skupín, čo je aj prípad Argentíny. Podľa zdroja dohodu už podpísala minimálne jedna zo skupín najväčších veriteľov.



Argentína v súčasnosti skúma protiponuky podané najväčšími veriteľmi. Tí ich podali po tom, ako odmietli návrh argentínskej vlády, čo sa týka podmienok reštrukturalizácie dlhu.



Argentínska ekonomika už dva roky zápasí s recesiou a jej celkový verejný dlh sa vyšplhal na 324 miliárd USD. To znamená približne 90 % hrubého domáceho produktu (HDP). O reštrukturalizáciu časti dlhu sa krajina usilovala už skôr, následne ekonomiku ešte viac poškodila pandémia nového koronavírusu.



Predstavitelia svetových ratingových agentúr uviedli, že sú optimisti, čo sa týka dosiahnutia dohody. Zároveň však upozornili, že ekonomické problémy krajiny sa tým zďaleka nevyriešia. Ako povedal viceprezident ratingovej agentúry Moody's Gabriel Torres, "Argentína prešla mnohými defaultmi a viacerí sa obávajú, že ten ostatný nebude posledný".



(1 EUR = 1,0904 USD)