Argentína zaznamenala na klinike štyri úmrtia na legionársku chorobu

Buenos Aires 3. septembra (TASR) - Štyria ľudia podľahli tento týždeň v Argentíne tzv. legionárskej chorobe, a síce pomerne zriedkavému bakteriálnemu ochoreniu pľúc. Ku všetkým úmrtiam došlo od pondelka do soboty na klinike v provincii Tucumán na severozápade krajiny. Oznámila to v sobotu argentínska ministerka zdravotníctva Carla Vizzottiová, informuje agentúra AFP.



Ministerka novinárom povedala, že legionárska choroba bola identifikovaná ako hlavná príčina dvojitého zápalu pľúc u tejto štvorice osôb, ktorú sužovali vysoké horúčky, bolesti celého tela aj problémy s dýchaním.



Ku všetkým štyrom úmrtiam došlo na rovnakej klinike v meste San Miguel de Tucumán. Ako posledný zomrel v sobotu ráno 48-ročný muž, ktorý trpel aj inými zdravotnými ťažkosťami. Jednou z obetí bola aj 70-ročná žena, ktorá na tejto klinike podstúpila operáciu.



V tomto zdravotníckom zariadení zaznamenali aj ďalších sedem prípadov legionárskej choroby. Infikovanými sú takmer výlučne zamestnanci kliniky.



Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia, či kontaminovaná voda.



V Tucumáne najskôr nakazených testovali na COVID-19, chrípku či hantavírus, ktoré sa nepotvrdili. Vzorky následne zaslali do prestížneho Malbránovho inštitútu v Buenos Aires, ktorý potvrdil legionársku chorobu.



Šéf rezortu zdravotníctva v provincii Tucumán Luis Medina Ruiz uviedol, že na predmetnej klinike kontrolujú klimatizačné systémy. Ministerka Vizzottiová zase povedala, že úrady sa teraz snažia zaistiť, aby bola klinika bezpečná pre svojich pacientov i personál.