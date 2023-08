Argentínčania v primárkach hlasujú o kandidátoch do októbrových volieb

Buenos Aires 13. augusta (TASR) - Obyvatelia Argentíny v nedeľu hlasujú v primárkach, ktoré rozhodnú o kandidátoch jednotlivých strán a volebných koalícií do októbrových prezidentských a parlamentných volieb. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky denníka El País.



Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 h miestneho času (13.00 h SELČ) a hlasovať bude možné do 18.00 h. Volebná účasť v Argentíne je povinná pre osoby vo veku 18 až 70 a za neodovzdanie hlasu hrozia pokuty až do výšky 500 pesos (približne 1.5 eur), píše El País. Volebná povinnosť sa vzťahuje na viac než 35 miliónov obyvateľov.



Argentínčania si 22. októbra budú voliť prezidenta a rozhodovať o zložení oboch komôr národného kongresu (Congreso de la Nación Argentina) - senátu i snemovne reprezentantov. V niektorých provinciách a mestách sa konajú aj regionálne voľby. V prípade potreby sa druhé kolo prezidentských volieb bude konať 19. novembra.



V nedeľňajších primárkach sa rozhoduje aj o prezidentskom kandidátovi opozičnej koalície Spoločne za zmenu (Juntos por el Cambio), pripomína AP. O nomináciu sa uchádza primátor Buenos Aires Horácio Larreta a bývalá ministerka bezpečnosti Patricia Bullrichová.



Súčasný argentínsky prezident Alberto Fernández v apríli oznámil, že v októbrových prezidentských voľbách sa nebude uchádzať o znovuzvolenie. Hlavným favoritom vládnucej koalície by mal byť minister hospodárstva Sergio Massa.