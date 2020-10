Argentínska polícia podpálila nelegálne príbytky ľudí bez domova

Buenos Aires 29. októbra (TASR) - Stovky rodín v Argentíne zostali bez strechy nad hlavou po tom, čo im príslušníci polície vo štvrtok podpálili provizórne príbytky. Polícia sa tak snažila obyvateľov vyhnať z pozemku, ktorý títo obyvatelia obsadili počas lockdownu zavedeného z dôvodu pandémie koronavírusu. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Približne 4000 policajných príslušníkov obsadilo v skorých ranných hodinách pole s rozlohou 100 hektárov v meste Guernica ležiacom na južnom okraji metropoly Buenos Aires, čo vyvolalo medzi obyvateľmi paniku a hnev.



"Bolo to hrozné. Ľudia, starí ľudia a deti plakali a ich to vôbec nezaujímalo. Policajti podpálili domy, spálili všetko," uviedla jedna z obyvateliek.



Polícia väčšinu príbytkov postavených z drevených trámov, kovu a plastov podpálila a zvyšok zrovnala so zemou pomocou buldozéru.



Rodiny bez domova začali so stavbou prístreškov v meste Guernica koncom júla. Prístrešky obývalo 2500 rodín vrátane tých, čo mali malé deti. Veľa obyvateľov však príbytky opustilo ešte pred policajnou akciou. Polícia neuviedla, koľko ľudí sa pri akcii zranilo, prokuratúra tvrdí, že v prípade zatkli 35 ľudí.



Nelegálne obsadzovanie pozemkov sa v Argentíne počas pandémie koronavírusu, pre ktorú prišlo o prácu niekoľko miliónov obyvateľov, značne rozšírilo. Krajina zaznamenala od roku 2018 hospodársky pokles a v súčasnosti žije až 40 percent z celkového počtu 44 miliónov obyvateľov v chudobe.



V Argentíne dosiaľ zaznamenali viac ako milión prípadov ochorenia COVID-19, v súvislosti s ktorým prišlo o život 30.000 ľudí.