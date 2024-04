Argentínska vláda preskúma odškodné vyplatené obetiam diktatúry

Buenos Aires 24. apríla (TASR) - Argentínska vláda pod vedením prezidenta Javiera Mileiho, ktorá spochybňuje počet nezvestných z čias brutálnej diktatúry v krajine, oznámila, že pozastavuje vyplácanie odškodného jej obetiam až do jeho úplného auditu. TASR v stredu informuje na základe správy agentúry AFP.



Argentínske ministerstvo spravodlivosti vydalo v utorok vyhlásenie, že bude "overovať všetky nároky vznesené na základe zákonov o odškodnení" obetí vojenskej junty z obdobia rokov 1976 až 1983, ktorá brutálne potláčala ľavicový disent.



Argentínska diktatúra bola jedným z najbrutálnejších vojenských režimov minulého storočia v Latinskej Amerike.



Tamojšia armáda vtedy viedla takzvanú "špinavú vojnu" proti ľavicovým aktivistom a odstraňovala ľudí podozrivých z politického disidentstva. Niektorých vyhodili z lietadiel do rieky Río de la Plata alebo do Atlantického oceánu.



Ľudskoprávne skupiny odhadujú, že takto zmizlo asi 30.000 ľudí, vláda pod vedením prezidenta Mileia však toto číslo spochybňuje.



Od deväťdesiatych rokov sú v platnosti zákony o odškodnení pre ľudí, ktorí boli počas obdobia diktatúry v Argentíne zadržaní, mučení, vyhnaní alebo zabití. Táto legislatíva sa vzťahuje sa aj na ich príbuzných.



V posledných rokoch prebehlo niekoľko vyšetrovaní a súdov za podvodné žiadosti. Minister spravodlivosti Mariano Cúneo Libarona uviedol, že viac než 100 ľudí je podozrivých z údajného falšovania žiadostí, pričom každý z nich dostal vyplatené odškodné vo výške približne 140.000 eur.



V roku 2021 podali príbuzní Argentínčanov, ktorí zmizli počas diktatúry, 7.996 žiadostí o odškodnenie a ďalších 14.400 žiadostí podali ľudia, ktorí odišli do exilu.



"Došlo k viacerým podvodom," uviedol minister pre televíziu LN+ s tým, že chce zistiť, "kto klame".



Libarona dodal, že skupina audítorov preskúma približne 25.000 spisov a prisľúbil, že podvodníci budú nútení vrátiť peniaze štátu, dodáva AFP.