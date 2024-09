Argentínske mesto bojuje s inváziou papagájov

Buenos Aires 30. septembra (TASR) – Mesto neďaleko východného pobrežia Argentíny bojuje s papagájmi, ktoré sa do mesta nasťahovali z dôvodu odlesňovania okolitých vrchov. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tisíce žlto-zeleno-červených dlhochvostov patagónskych (Cyanoliseus patagonus) sa podľa biológov uchýlilo do mesta z dôvodu straty prirodzeného životného prostredia. Obhrýzaním elektrického vedenia spôsobujú výpadky dodávok elektrickej energie, obyvateľov však obťažujú aj neustálym hlasným škriekaním a všadeprítomnými výkalmi.



Papagáje sa do mesta začali sťahovať počas niekoľkých uplynulých rokov na jeseň a zimu. Miestni obyvatelia tvrdia, že mesto s približne 5000 obyvateľmi je niekedy domovom až 50.000 operencov. Papagáje sa však na zimu sťahujú na juh Patagónie, kde odchovávajú mláďatá.



Obyvatelia sa ich už pokúšali odplašiť rôznymi spôsobmi vrátane hluku či laserov, nič však nepomohlo. Fotografie zachytávajú stovky papagájov sediace na elektrickom vedení, čím pripomínajú scény z filmu Vtáky od majstra hororu Alfreda Hitchcocka.



"Musíme obnoviť životné prostredie, no kým sa to podarí, musíme vymyslieť stratégie, ktoré nám v mestách umožnia čo najharmonickejšie spolužitie," uvádza biologička Diana Lerová.