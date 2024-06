Argentínskemu prezidentovi udelili v Nemecku medailu

Hamburg 23. júna (TASR) — Argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileiovi udelili v sobotu v nemeckom meste Hamburg medailu Spoločnosti Friedricha Augusta von Hayeka, nesúcej meno rakúskeho priekopníka neoliberalizmu. Pred hotelom, kde sa odovzdávanie konalo, protestovalo okolo 360 ľudí proti návšteve Mileia v Nemecku, informovali agentúry DPA a AFP.



Na odovzdávaní sa zúčastnilo približne 200 Mileiových priaznivcov vrátane Beatrix von Storchovej, poslankyne Spolkového snemu z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), či predsedu pravicovo-konzervatívnej Únie hodnôt Hansa-Georga Maaßena. Hayekova spoločnosť medailou ocenila Mileiov program, ktorým chce reformovať Argentínu v duchu myšlienok tohto rakúskeho ekonóma.



"Dostávate kapitalizmus z defenzívy," povedal predseda spoločnosti Stefan Kooths vo svojom príhovore. Politiku nového argentínskeho prezidenta prirovnal k chemoterapii, ktorej "vedľajšie účinky sú vážne", ale bez takejto terapie by bola Argentína na kolenách.



Milei, označovaný za svoje radikálne názory na znižovanie vládnych výdavkov za anarchokapitalistu, sa v ďakovnej reči zmienil o počiatočných úspechoch dosiahnutých vo funkcii hlavy štátu. Prvýkrát po dlhom čase je podľa neho argentínsky štátny rozpočet vyrovnaný a inflácia výrazne klesá. Čísla sú pôsobivé, no vyberajú si svoju daň. "Vždy sme však ľuďom hovorili, že ak to urobíme (reformu), prinesieme dobré výsledky," povedal Milei.



Opísal tiež, ako sa stal prívržencom takzvanej rakúskej ekonomickej školy. Úspech v politike vysvetlil svojou odvahou, že ako jediný zastával liberálne ekonomické myšlienky v médiách a televíznych diskusných reláciách.



Kritici vyčítajú Hayekovej spoločnosti, že sa jasne nedištancuje od pravicového populizmu. V uplynulých dvoch rokoch napríklad ocenila švajčiarske internetové rádio Kontrafunk a blog Achse des Guten (Os dobra), zaraďované napravo od stredu.



V Nemecku existuje aj Nadácia Friedricha Augusta von Hayeka, založená v roku 1999 z iniciatívy vtedajšieho spolkového prezidenta Romana Herzoga, ktorá sa v piatok od činnosti Hayekovej spoločnosti dištancovala.



Argentínsky prezident sa v nedeľu stretne v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý ho však na jeho želanie prijme bez vojenských pôct a neuskutoční sa ani spoločná tlačová konferencia.