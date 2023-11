Argentínski voliči rozhodujú v druhom kole volieb o novom prezidentovi

Buenos Aires 19. novembra (TASR) - Vyše 35 miliónov argentínských voličov môže v nedeľu odovzdať svoj hlas v druhom kole prezidentský volieb, v ktorom sa stretnú ľavicový minister hospodárstva Sergio Massa a libertariánsky populista Javier Milei. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



Massa a Milei predstavujú v prípade svojho zvolenia pre tretiu najväčšiu ekonomiku Južnej Ameriky úplne inú budúcnosť. Voľby sa pritom konajú uprostred ekonomickej krízy v Argentíne, kde miera inflácie dosahuje trojcifernú hodnotu. Argentínu okrem toho sužuje aj zadlženosť.



Volebné miestnosti budú otvorené od o 8.00 h miestneho času (12.00 SEČ) do 18.00 h miestneho času (22.00 SEČ). Prvé predbežné výsledky sa potom očakávajú v pondelok v skorých ranných hodinách.



Posledné predvolebné prieskumy naznačujú, že pôjde o veľmi tesný súboj. Milei má pritom v predvolebných prieskumoch, taký malý náskok, že si nikto netrúfa predpovedať výsledok volieb.



Massa (51) je charizmatický a skúsený politik, ktorý sa snaží si získať dôveru Argentínčanov napriek svojmu výkonu vo funkcii ministra hospodárstva v čase, keď inflácia v krajine dosahovala 143 percent a na rekordnú úroveň sa dostala aj miera chudoby.



Jeho rival Javier Milei je politický outsider vystupujúci proti vládnemu systému, ktorý prisľúbil, že zastaví bezuzdné míňanie financií Argentíny. Okrem toho chce zaviesť v Argentíne americký dolár a zrušiť centrálnu banku a niektoré ministerstvá či radikálne znížiť sociálne výdavky.



Naopak Massa zrejme bude pokračovať v súčasnej politike rozsiahleho zasahovania štátu do ekonomiky a rozsiahlych sociálnych programov.



Milei má podľa agentúry DPA podporu predovšetkým mladých voličov, ktorí v podstate celý svoj život prežili v ekonomickej kríze, sú sklamaní zo súčasných politikov a túžia po novom začiatku.



V prvom kole prezidentských volieb zvíťazil so ziskom 36,6 percenta hlasov Massa a druhý Milei získal 30 percent hlasov. Tretia skončila bývalá ministerka vnútra Patricia Bullrichová s takmer 24 percentami, pričom sa očakáva, že aspoň časť jej voličov v druhom kole podporí práve Mileia.