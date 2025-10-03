< sekcia Zahraničie
Argentínsky kongres prelomil dve prezidentské vetá
Urobil tak v prípade zákonov o navýšení financovania verejných univerzít a pediatrickej starostlivosti.
Autor TASR
Buenos Aires 3. októbra (TASR) - Argentínsky Kongres vo štvrtok prelomil dve vetá prezidenta Javiera Mileia v prípade zákonov o navýšení financovania verejných univerzít a pediatrickej starostlivosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Horná komora argentínskeho parlamentu - Senát - prelomila obe vetá rovnako ako predtým Poslanecká snemovňa. Hlasovanie prišlo v čase, keď sa krajina pripravuje na kľúčové voľby zhruba v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Tento rok sa uskutočnia 26. októbra.
Konzervatívna aliancia La Libertad Avanza (Sloboda napreduje, LLA) 54-ročného Mileia utrpela minulý mesiac porážku v provinčných voľbách v Buenos Aires. Podľa AFP boli považované za predzvesť výsledkov nadchádzajúcich volieb a značne narušili jeho imidž politickej neporaziteľnosti, čo vyvolalo prudký pokles akciových trhov.
Milei je veľkým fanúšikom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington minulý týždeň oznámil, že s Argentínou rokuje o dohode v hodnote asi 20 miliárd dolárov zameranej na posilnenie argentínskeho pesa. Podľa Trumpa robí Milei „fantastickú prácu“.
Milei opakovane tvrdí, že zadlžená Argentína by mala prestať ľuďom poskytovať viaceré sociálne benefity, napríklad bezplatnú zdravotnú starostlivosť cudzincom, ktorí neplatia dane.
Horná komora argentínskeho parlamentu - Senát - prelomila obe vetá rovnako ako predtým Poslanecká snemovňa. Hlasovanie prišlo v čase, keď sa krajina pripravuje na kľúčové voľby zhruba v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Tento rok sa uskutočnia 26. októbra.
Konzervatívna aliancia La Libertad Avanza (Sloboda napreduje, LLA) 54-ročného Mileia utrpela minulý mesiac porážku v provinčných voľbách v Buenos Aires. Podľa AFP boli považované za predzvesť výsledkov nadchádzajúcich volieb a značne narušili jeho imidž politickej neporaziteľnosti, čo vyvolalo prudký pokles akciových trhov.
Milei je veľkým fanúšikom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington minulý týždeň oznámil, že s Argentínou rokuje o dohode v hodnote asi 20 miliárd dolárov zameranej na posilnenie argentínskeho pesa. Podľa Trumpa robí Milei „fantastickú prácu“.
Milei opakovane tvrdí, že zadlžená Argentína by mala prestať ľuďom poskytovať viaceré sociálne benefity, napríklad bezplatnú zdravotnú starostlivosť cudzincom, ktorí neplatia dane.