Argentínsky parlament schválil legalizáciu interrupcií

Buenos Aires 11. decembra (TASR) - Dolná komora argentínskeho Kongresu schválila v piatok legalizáciu interrupcií a návrh zaslala Senátu, ktorý podobný návrh zákona pred dvoma rokmi zamietol. Informovala o tom agentúra AFP.



Právna norma, ktorá umožňuje ukončenie tehotenstva do 14. týždňa, získala podporu 131 poslancov. Proti ich bolo 117 a šiesti sa zdržali hlasovania, informoval tajomník Poslaneckej snemovne po 20 hodinách rozpravy.



V Argentíne sú podľa právnych predpisov z roku 1921 interrupcie povolené iba v prípade znásilnenia alebo ohrozenia života matky.



Centristicko-ľavicový prezident Alberto Fernández predložil začiatkom tohto roka návrh zákona o legalizácii interrupcií ako spôsob "zaručenia prístupu všetkých žien k právu na komplexné zdravie".



Očakáva sa, že Senát sa návrhom zákona bude zaoberať ešte do konca tohto roka.



Pred budovou Kongresu v Buenos Aires výsledok hlasovania poslancov nadšene privítali prijali tisíce mladých ľudí v zelených šatkách, ktoré sa stali znakom kampane za legálne interrupcie.



Demonštranti v modrých šatkách, ktorí sú proti zmene zákona, boli od "zelených" oddelení zátarasami a po zverejnení výsledku hlasovania poslancov sa netajili svojím sklamaním.



Otázka legalizácie interrupcií začala v politickej agende Argentíny dominovať v roku 2018, keď sa dostala do Kongresu. Stalo sa tak v čase obrovských demonštrácií v tejto väčšinovo katolíckej krajine, vlasti pápeža Františka.



Návrh zákona o legalizácii interrupcií vtedy odobrila Poslanecká snemovňa argentínskeho Kongresu, ale Senát túto zmenu zamietol. Obe komory majú od volieb v roku 2019 nové zloženie.



"Som katolík, ale musím prijímať právne predpisy pre všetkých," vyhlásil vo štvrtok prezident Fernández, pričom interrupcie označil za "veľmi vážny problém v oblasti verejného zdravia".



Minister zdravotníctva Ginés González García poukázal na to, že "interrupcie sú legálne v krajinách prvého sveta a ďalších vyspelých krajinách, ktoré sú veľmi nábožensky založené, ako sú Taliansko, Španielsko a Írsko". Uviedol tiež, že v Argentíne došlo k pokroku, pričom súčasne zdôraznil, že "keby išlo o mužský problém, bol by vyriešený už dávno".



Zdravotnícki analytici odhadujú, že v Argentíne sa ročne vykoná 370.000 až 520.000 tajných interrupcií. Tieto postupy viedli od roku 1983 k približne 3000 úmrtiam, uviedol prezident Fernández.



"Reč nie je o tom, či povoliť alebo nepovoliť umelé prerušenie tehotenstva. Ide o to, či povoliť alebo nepovoliť bezpečné umelé prerušenie tehotenstva," uviedla poslankyňa vládnej strany Ana Carolina Gaillardová.



Ak návrh zákona prejde Senátom, Argentína sa pridá ku Kube, Uruguaju a Guyane ako krajinám Latinskej Ameriky, ktoré umožňujú umelo ukončiť tehotenstvo. Interrupcia je legálna aj v hlavnom meste Mexika.