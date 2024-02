Argentínsky prezident chce presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema

Jeruzalem 6. februára (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei v utorok pricestoval do Izraela. Takmer okamžite po príchode oznámil svoj plán premiestniť argentínske veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, čo vyvolalo ostré odsúdenie zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Mileiho privítal na letisku Bena Guriona neďaleko Tel Avivu izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac. Ide o prvú oficiálnu návštevu argentínskeho prezidenta v zahraničí od prevzatia úradu.



"Mojím plánom je presunúť (argentínsku) ambasádu do západného Jeruzalema," uviedol Milei a potvrdil tak dlho očakávaný krok, ktorý izraelský premiér Benjamin Netanjahu privítal prostredníctvom vyhlásenia svojej kancelárie.



Militantné hnutie Hamas vo svojom vyhlásení uviedlo, že tento krok vníma ako "porušenie práv Palestínčanov na ich pôdu a porušenie pravidiel medzinárodného práva, keďže Jeruzalem sa považuje za okupovanú palestínsku zem".



Argentína by sa tak stala jednou z mála krajín, ktoré majú svoje diplomatické misie v Jeruzaleme, a nie v Tel Avive. Spojené štáty pod vládou prezidenta Dolanda Trumpa k takémuto kroku pristúpili v roku 2018, keď Trump Jeruzalem uznal ako hlavné mesto Izraela.



Organizácia spojených národov v roku 1947 stanovila pre Jeruzalem osobitný medzinárodný štatút vzhľadom na jeho význam pre židov, kresťanov a moslimov.



Mesto je však rozdelené od vypuknutia vojny, ktorá nasledovala, keď Izrael v roku 1948 vyhlásil nezávislosť. Izraelské sily sa východnej časti Jeruzalema, ktorú si Palestínčania nárokujú ako hlavné mesto svojho želaného štátu, zmocnil od Jordánska po šesťdňovej vojne v júni 1967. Izrael považuje celý Jeruzalem za svoje hlavné mesto.



Schôdzka medzi Mileim a Netanjahuoum je naplánovaná na stredu. Jej cieľom má byť prehĺbenie vzťahov Argentíny a Izraela.



Milei po príchode do Izraela zamieril k Múru nárekov v Jeruzaleme - najposvätnejšiemu miestu Židov. Počas návštevy plánuje vycestovať aj do kibucu a stretnúť sa s rodinami rukojemníkov, ktorých militanti zajali po útoku na juh Izraela zo 7. októbra.