Argentínsky prezident Fernández sa nechce uchádzať o znovuzvolenie

Buenos Aires 22. apríla (TASR) - Argentínsky prezident Alberto Fernández v piatok prekvapivo oznámil, že v októbrových prezidentských voľbách sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že táto správa prichádza v čase, keď Argentína - tretia najväčšia ekonomika Latinskej Ameriky - zaznamenala za posledné tri mesiace nárast inflácie na takmer 22 percent a za posledný rok na viac ako 100 percent.



Argentína má nielen jednu z najvyšších mier inflácie na svete, ale argentínske peso trpí aj neustálym znehodnocovaním voči americkému doláru, spresnila AFP.



Fernándezova stredoľavicová koalícia Front všetkých (Frente de Todos) zatiaľ nepredstavila kandidáta do augustových straníckych primárok pred prezidentskými voľbami. Fernández však vo svojom piatkovom videoposolstve vyhlásil, že krajina musí vygenerovať nových lídrov.



"Desiateho decembra 2023 je deň, keď si pripomenieme 40 rokov demokracie. V tento deň odovzdám prezidentskú šerpu tomu, kto bude legitímne zvolený ľudovým hlasovaním vo voľbách," povedal 64-ročný Fernández vo videopríhovore.



Koncom minulého roka aj viceprezidentka Cristina Kirchnerová, ktorá stála na čele Argentíny v rokoch 2007-15, vyhlásila, že nebude kandidovať v primárkach.



Toto oznámenie prišlo krátko po tom, ako bola 70-ročná Kirchnerová odsúdená za podvody a korupciu počas svojho prezidentovania. Od väzenia ju uchránila poslanecká imunita.



Podľa medializovaných správ je za potenciálneho prezidentského kandidáta považovaný 50-ročný minister hospodárstva Sergio Massa.



Politický konzultant Enrique Zuleta Puceiro si myslí, že Fernándezovo rozhodnutie otvára "novú etapu" vo vnútornej politike krajiny. "Dostali sme sa do slepej uličky, začíname odznova," povedal pre agentúru AFP.



O prezidentský post by sa mohol uchádza primátor Buenos Aires Horácio Larreta a či bývalá ministerka Patricia Bullrichová - obaja sa prihlásili k opozičnej koalícii Spoločne za zmenu (Juntos por el Cambio).



V hre je aj liberál Javier Milei, 52-ročný ekonóm, ktorý obdivuje exprezidentov USA a Brazílie - Donalda Trumpa a Jaira Bolsonara.



Argentínčania pôjdu k volebným urnám 22. októbra, keď sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. V prípade potreby sa druhé kolo hlasovania bude konať 19. novembra.



Primárky pre vládny tábor aj opozíciu sú naplánované na 13. augusta.