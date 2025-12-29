< sekcia Zahraničie
Argentínsky prezident Milei budúci rok navštívi Spojené kráľovstvo
Podľa denníka Milei potvrdil, že Argentína začala so Spojeným kráľovstvom rokovať o zrušení zákazu predaja zbraní uvalenom po vojne o Falklandy v roku 1982.
Autor TASR
Buenos Aires 29. decembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei budúci rok v apríli alebo máji navštívi Spojené kráľovstvo. Podrobnosti jeho cesty ani program zatiaľ známe nie sú, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Mileiovu návštevu pre agentúru Reuters potvrdil zdroj z kancelárie argentínskeho prezidenta. Ako prvý o plánovanej ceste informoval v pondelok denník The Telegraph.
Podľa denníka Milei potvrdil, že Argentína začala so Spojeným kráľovstvom rokovať o zrušení zákazu predaja zbraní uvalenom po vojne o Falklandy v roku 1982. Súostrovie v južnom Atlantiku približne 600 kilometrov od argentínskeho územia spravuje Veľká Británia. Milei však v minulosti vyhlásil, že sa Argentína pokúsi získať nad nimi kontrolu diplomatickou cestou.
