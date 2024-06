Argentínsky prezident Milei pricestoval na návštevu Španielska

Madrid 21. júna (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei pricestoval v piatok popoludní do Madridu, kde začal svoje niekoľkodenné európske turné. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



S ultraliberálnym prezidentom Argentíny sa nestretne nikto z členov španielskej ľavicovej vlády ani kráľ Filip VI. Na májovom podujatí európskej volebnej kampane španielskej pravicovo-populistickej strany Vox, totiž Milei ostro zaútočil na premiéra Pedra Sáncheza a jeho manželku Begoňu Gómezovú označil za "skorumpovanú".



Gómezovú vyšetrujú pre obvinenia z korupcie a konfliktu záujmov. Ona aj premiér však obvinenia odmietajú.



Milei sa sám označuje za "anarchokapitalistu" a španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares ho obvinil z "frontálneho útoku na našu demokraciu, naše inštitúcie a Španielsko". Milei sa odmietol za svoje výroky verejne ospravedlniť a pokračuje vo verbálnych útokoch. Madrid následne odvolal svoju veľvyslankyňu z Buenos Aires.



Milei bol v máji na predvolebnej akcii strany Vox v Madride oslavovaný ako rocková hviezda. Vyše 10.000 účastníkov stretnutia nadchol výrokmi ako "socializmus vedie k otroctvu alebo k smrti" či sociálna spravodlivosť je "vždy nespravodlivá". Prítomní boli aj vysokopostavení zahraniční činitelia vrátane francúzskej političky Marine Le Penovej, portugalského politika Andrého Venturu a izraelského ministra pre sociálnu rovnosť Amichaia Čikliho. Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa pripojila prostredníctvom videokonferencie a maďarský premiér Viktor Orbán poslal odkaz.



Milei sa plánuje stretnúť s konzervatívnou prezidentkou autonómneho Madridského spoločenstva Isabel Díazovou Ayusovou, ktorá by mu mala udeliť čestnú medailu. Ústredná španielska vláda Ayusovú obvinila, že chce premiéra Sáncheza "vyprovokovať". Milei má tiež dostať cenu od liberálnej nadácie.



Argentínsky prezident by mal v sobotu navštíviť Hamburg a v nedeľu sa v Berlíne stretnúť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Poslednou zastávkou jeho európskeho turné bude Česko.