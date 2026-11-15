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Argentínsky prezident Milei sa bude uchádzať o znovuzvolenie
Na post hlavy štátu nastúpil v roku 2023 a krajinu rozdelil prísnymi úspornými opatreniami zameranými na zníženie dlhu, skrotenie inflácie a obmedzenie regulácií, píše DPA.
Autor TASR
Buenos Aires 15. novembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei sa v prezidentských voľbách v roku 2027 plánuje uchádzať o druhé funkčné obdobie. Oznámil to v sobotu na otvorení výstavy v hlavnom meste Buenos Aires, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Všetkým, ktorí pochybujú o tom, či budem opäť kandidovať, odkazujem: áno, budem sa uchádzať o znovuzvolenie,“ vyhlásil Milei.
Na post hlavy štátu nastúpil v roku 2023 a krajinu rozdelil prísnymi úspornými opatreniami zameranými na zníženie dlhu, skrotenie inflácie a obmedzenie regulácií, píše DPA. Symbolom jeho politiky sa stala motorová píla, ktorou mával na mítingoch – toto gesto neskôr napodobnil aj Elon Musk počas svojho ťaženia zameraného na zoštíhlenie štátnej správy v USA.
Hoci inflácia v Argentíne po zavedení reforiem poľavila a štátny rozpočet sa podarilo vyrovnať, mnohí ľudia prišli o prácu a vláda výrazne okresala dotácie na energie a verejnú dopravu. Milei však tvrdí, že krajina sa pod jeho vedením uberá správnym smerom.
„Počas sto rokov pred naším nástupom do úradu sa Argentína čoraz viac izolovala a my sme boli čoraz chudobnejší,“ uviedol s tým, že argentínska ekonomika v súčasnosti opäť rastie.
Milei, ktorý je blízkym spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, v prejave opäť parafrázoval jeho známy volebný slogan Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť skvelou). „Čaká nás ešte veľa práce, aby sme urobili Argentínu opäť skvelou,“ uzavrel prezident.
„Všetkým, ktorí pochybujú o tom, či budem opäť kandidovať, odkazujem: áno, budem sa uchádzať o znovuzvolenie,“ vyhlásil Milei.
Na post hlavy štátu nastúpil v roku 2023 a krajinu rozdelil prísnymi úspornými opatreniami zameranými na zníženie dlhu, skrotenie inflácie a obmedzenie regulácií, píše DPA. Symbolom jeho politiky sa stala motorová píla, ktorou mával na mítingoch – toto gesto neskôr napodobnil aj Elon Musk počas svojho ťaženia zameraného na zoštíhlenie štátnej správy v USA.
Hoci inflácia v Argentíne po zavedení reforiem poľavila a štátny rozpočet sa podarilo vyrovnať, mnohí ľudia prišli o prácu a vláda výrazne okresala dotácie na energie a verejnú dopravu. Milei však tvrdí, že krajina sa pod jeho vedením uberá správnym smerom.
„Počas sto rokov pred naším nástupom do úradu sa Argentína čoraz viac izolovala a my sme boli čoraz chudobnejší,“ uviedol s tým, že argentínska ekonomika v súčasnosti opäť rastie.
Milei, ktorý je blízkym spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, v prejave opäť parafrázoval jeho známy volebný slogan Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť skvelou). „Čaká nás ešte veľa práce, aby sme urobili Argentínu opäť skvelou,“ uzavrel prezident.