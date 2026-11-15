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Argentínsky prezident Milei sa bude uchádzať o znovuzvolenie

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Na snímke argentínsky prezident Javier Milei. Foto: TASR/AP

Na post hlavy štátu nastúpil v roku 2023 a krajinu rozdelil prísnymi úspornými opatreniami zameranými na zníženie dlhu, skrotenie inflácie a obmedzenie regulácií, píše DPA.

Autor TASR
Buenos Aires 15. novembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei sa v prezidentských voľbách v roku 2027 plánuje uchádzať o druhé funkčné obdobie. Oznámil to v sobotu na otvorení výstavy v hlavnom meste Buenos Aires, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Všetkým, ktorí pochybujú o tom, či budem opäť kandidovať, odkazujem: áno, budem sa uchádzať o znovuzvolenie,“ vyhlásil Milei.

Na post hlavy štátu nastúpil v roku 2023 a krajinu rozdelil prísnymi úspornými opatreniami zameranými na zníženie dlhu, skrotenie inflácie a obmedzenie regulácií, píše DPA. Symbolom jeho politiky sa stala motorová píla, ktorou mával na mítingoch – toto gesto neskôr napodobnil aj Elon Musk počas svojho ťaženia zameraného na zoštíhlenie štátnej správy v USA.

Hoci inflácia v Argentíne po zavedení reforiem poľavila a štátny rozpočet sa podarilo vyrovnať, mnohí ľudia prišli o prácu a vláda výrazne okresala dotácie na energie a verejnú dopravu. Milei však tvrdí, že krajina sa pod jeho vedením uberá správnym smerom.

Počas sto rokov pred naším nástupom do úradu sa Argentína čoraz viac izolovala a my sme boli čoraz chudobnejší,“ uviedol s tým, že argentínska ekonomika v súčasnosti opäť rastie.

Milei, ktorý je blízkym spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa, v prejave opäť parafrázoval jeho známy volebný slogan Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť skvelou). „Čaká nás ešte veľa práce, aby sme urobili Argentínu opäť skvelou,“ uzavrel prezident.
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