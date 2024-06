Argentínsky prezident Milei sa odmieta ospravedlniť Lulovi

Buenos Aires 28. júna (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei sa v piatok odmietol ospravedlniť svojmu brazílskemu kolegovi Lulovi da Silvovi za svoje predchádzajúce poznámky na jeho adresu a tentoraz ho nazval "ľavičiarikom s nafúknutým egom". Lula ešte v stredu vyhlásil, že sa s Mileiom nebude rozprávať, kým sa jemu a Brazílii neospravedlní za predchádzajúce vyjadrenia. Podľa správy agentúry AFP a argentínskej televízie La Nación o tom píše TASR.



Lula nekonkretizoval, za čo sa mu má Milei ospravedlniť, ale AFP poznamenáva, že počas kampane pred vlaňajšími prezidentskými voľbami ho Argentínčan nazval "skorumpovaným komunistom".



"Aký je s tým problém, keď o ňom poviem, že je skorumpovaný? Nebol takto náhodou vo väzení za korupciu? A že som ho nazval komunistom? Vari nie je komunista? Odkedy sa treba ospravedlňovať za pravdu? To už sme takí nakazení politickou korektnosťou, že sa ľavici nesmie nič povedať, hoci je to pravda?" povedal Milei v piatkovom rozhovore pre argentínsky kanál La Nación Más.



Lula tento týždeň poukázal na dôležitosť brazílsko-argentínskych vzťahov a dodal, že ani Milei ich nedokáže narušiť.



Milei od svojho nástupu do funkcie v decembri minulého roka skritizoval mnohých ľavicových lídrov, pričom urážal španielskeho premiéra aj prezidentov Kolumbie, Venezuely či Mexika.



Osobne sa Milei a Lula nestretávajú a brazílsky líder ani nešiel na inauguráciu argentínskej hlavy štátu. Na júnovom summite G7 sa však podľa AFP srdečne zvítali. Najbližšie sa ich cesty pretnú na júlovom summite krajín juhoamerického obchodného združenia Mercosur.