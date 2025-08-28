< sekcia Zahraničie
Argentínsky prezident musel opustiť kampaň kvôli demonštrantom
Milei stál na korbe pohybujúceho sa pickupu s členmi jeho bezpečnostného tímu a so svojou sestrou Karinou Mileiovou počas kampane pred blížiacimi sa voľbami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Buenos Aires 28. augusta (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei musel v stredu rýchlo odísť zo svojej predvolebnej kampane v provincii Buenos Aires po tom, ako protestujúci začali hádzať kamene a iné predmety na jeho auto. Podľa prezidentovho hovorcu Manuela Adorniho pri incidente neutrpel nikto žiadne zranenia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters a AFP.
Milei stál na korbe pohybujúceho sa pickupu s členmi jeho bezpečnostného tímu a so svojou sestrou Karinou Mileiovou počas kampane pred blížiacimi sa voľbami.
Niektorí ľudia z davu začali hádzať na argentínskeho prezidenta viaceré predmety, pričom aspoň jeden kameň zasiahol kapotu auta. Dav tiež skandoval heslá „Vypadni, Milei“ a došlo aj k potýčkam medzi odporcami a podporovateľmi argentínskeho lídra.
Adorni vyhlásil, že na prezidenta „zaútočili“ členovia opozície, no nikto podľa neho neutrpel zranenia. Milei po incidente zverejnil fotografiu, na ktorej ukazuje palec hore a obviňuje opozíciu, že „sa opäť uchyľuje k násiliu“.
Násilný protest súvisí podľa agentúr s korupčným škandálom, do ktorého je zapletená aj Mileiova sestra. Čelí obvineniam z brania úplatkov v agentúre pre zdravotne postihnutých.
Milei sa v stredu po prvýkrát k škandálu vyjadril a odsúdil zvukové nahrávky bývalého šéfa agentúry Diega Spagnuola, ktorý v nich tvrdil, Karina Mileiová si prisvojila finančné prostriedky určené pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Všetko, čo hovorí, je lož,“ povedal argentínsky prezident.
Milei stál na korbe pohybujúceho sa pickupu s členmi jeho bezpečnostného tímu a so svojou sestrou Karinou Mileiovou počas kampane pred blížiacimi sa voľbami.
Niektorí ľudia z davu začali hádzať na argentínskeho prezidenta viaceré predmety, pričom aspoň jeden kameň zasiahol kapotu auta. Dav tiež skandoval heslá „Vypadni, Milei“ a došlo aj k potýčkam medzi odporcami a podporovateľmi argentínskeho lídra.
Adorni vyhlásil, že na prezidenta „zaútočili“ členovia opozície, no nikto podľa neho neutrpel zranenia. Milei po incidente zverejnil fotografiu, na ktorej ukazuje palec hore a obviňuje opozíciu, že „sa opäť uchyľuje k násiliu“.
Násilný protest súvisí podľa agentúr s korupčným škandálom, do ktorého je zapletená aj Mileiova sestra. Čelí obvineniam z brania úplatkov v agentúre pre zdravotne postihnutých.
Milei sa v stredu po prvýkrát k škandálu vyjadril a odsúdil zvukové nahrávky bývalého šéfa agentúry Diega Spagnuola, ktorý v nich tvrdil, Karina Mileiová si prisvojila finančné prostriedky určené pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Všetko, čo hovorí, je lož,“ povedal argentínsky prezident.