Argentínsky prezident poďakoval Izraelu za oslobodenie rukojemníkov

Tel Aviv/Buenos Aires 12. februára (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei sa v pondelok poďakoval izraelským silám za oslobodenie dvoch rukojemníkov, občanov Argentíny žijúcich v Izraeli, ktorých v októbri uniesli militanti z Hamasu. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Times of Israel (TOI).



"Kancelária prezidenta ďakuje izraelským obranným silám, (tajnej službe) Šin Bet a izraelskej polícii za úspešné dokončenie oslobodenia Argentínčanov Fernanda Simona Marmana (60) a Louisa Hara (70)," uviedla Mileiova kancelária na sociálnej sieti X.



Dodala, že počas svojej nedávnej návštevy Izraela zopakoval Milei izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi a premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi žiadosť o prepustenie každého z argentínskych rukojemníkov. Naďalej pritom dôrazne odsudzuje terorizmus páchaný Hamasom.



Izraelským ozbrojeným silám sa v noci na pondelok - v spolupráci s tajnou službou Šin Bet a políciou - podarilo v meste Rafah ležiacom na juhu Pásma Gazy oslobodiť dvoch rukojemníkov. Mužov vo veku 60 a 70 rokov uniesli 7. októbra ozbrojenci Hamasu z kibucu Nir Jicchak nachádzajúcom sa na severozápadnom okraji Negevskej púšte. Obaja zachránení rukojemníci sú v dobrom stave, ale previezli ich na vyšetrenia do nemocnice.



Vojna v palestínskom Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1100 ľudí, zväčša civilistov. V rukách Hamasu je podľa izraelskej vlády stále 136 ľudí, no najmenej 30 už nežije.



Izrael v reakcii na tento útok sľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Gaze podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 28.340 obetí.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.