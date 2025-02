Argentínsky prezident propagoval kryptomenu, ktorá stratila hodnotu

Buenos Aires 17. februára (TASR) - Argentínski právnici podali v nedeľu žalobu na prezidenta Javiera Mileiho pre podvod, ktorý podľa nich spáchal v prípade kryptomeny $LIBRA. Hrozí mu tiež podľa opozície proces odvolávania v parlamente, tzv. impeachment, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



V piatok Milei zverejnil na sociálnej sieti X príspevok, v ktorom propagoval kryptomenu $LIBRA a tvrdil, že "podporuje hospodársky rast prostredníctvom financovania malých podnikov a startupov". Hodnota kryptomeny krátko na to vystrelila na takmer päť dolárov (približne 4,7 eur) za jednotku.



Argentínsky prezident len o niekoľko hodín na to svoj príspevok z X vymazal a hodnota meny sa prepadla pod jeden dolár. Podľa finančnej stránky Dexscreener odstránenie príspevku spôsobilo investorom $LIBRA straty vo výške miliónov dolárov, píše AP.



Kryptomenu mohli ľudia získať cez odkaz, ktorý ich presmeroval na webovú stránku s názvom vivalalibertadproject.com. Frázu "viva la libertad" (nech žije sloboda) podľa AP argentínsky prezident používa na záver svojich prejavov a správ na sociálnych sieťach.



Žalobcovia Mileiho obviňujú z podvodu a z porušenia zákona o verejnej etike. Podľa nich ide o tzv. rug pull - v kryptosvete sa tak nazýva typ krádeže, keď developeri alebo majitelia projektov zneužijú investície ľudí.



Parlamentná opozícia prezidenta kritizuje a zvažuje podniknutie krokov na jeho odvolávanie. "Tento škandál, ktorý nás zahanbuje v medzinárodnom meradle, si vyžaduje, aby sme podali žiadosť o impeachment proti prezidentovi," vyhlásil opozičný Leandro Santoro.



Kancelária prezidenta tvrdí, že Milei ku kryptomene nemá žiadny vzťah a že bude pri vyšetrovaní situácie spolupracovať. "Nebol som oboznámený s podrobnosťami projektu a keď som sa to dozvedel, rozhodol som sa nepokračovať v jeho propagácii," uviedol.



Napriek tomu kancelária potvrdila, že sa Milei so zástupcami firmy KIP Protocol - ktorá kryptomenu vyvinula - nedávno stretol. Jeden z nich, Hayden Mark Davis, argentínskeho prezidenta obvinil z kolapsu kryptomeny.