Argentínsky prezident vyzval k vedeniu ´kultúrnej vojny´ proti ľavici

Buenos Aires 5. decembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei vyzval na založenie medzinárodnej aliancie pravicových lídrov a národov. Vo svojom záverečnom prejave na stredajšej konferencii Conservative Political Action Conference (CPAC) v Buenos Aires povedal, že je potrebné viesť "kultúrnu vojnu", aby sa "ľavičiari" a socialisti nedostali k moci.



"Svet opäť dýcha slobodou," vyhlásil Milei s odkazom na nedávne zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Vo svojom prejave brojil proti svojim kritikom, tlači a politickým oponentom. Zároveň za dôležitý označil boj proti ľavici na univerzitách, v médiách a kultúre.



"Je našou morálnou povinnosťou brániť dedičstvo našej západnej civilizácie," povedal pravicový líder. "Jediný spôsob, ako bojovať proti socializmu, je sprava. Krajný stred, jeho pozície a nástroje sú vždy a všade funkčné pre zločineckú ľavicu," dodal.



Milei do prezidentského úradu nastúpil takmer pred rokom. Odvtedy spustil radikálne reformy - prepustil tisíce štátnych zamestnancov a úradníkov a masívne obmedzil sociálne programy. Úsporné opatrenia jeho vlády síce dokázali výrazne znížiť infláciu, zároveň ale utlmili ekonomiku. V tejto kedysi bohatej krajine dnes viac ako 50 percent ľudí žije pod hranicou chudoby, poznamenala DPA.



Na konferencii CPAC Argentina označil svoju vládu za tú "najlepšiu v histórii", pričom svojich kritikov nazval "neandertálcami". Hoci podľa agentúry DPA začal v Argentíne robiť politické kompromisy, vo svojom prejave sa prezentoval ako neústupný politický outsider.



"Sme skeptickí voči koncepcii dialógu, pretože nemáme záujem o pokračovanie politických dohôd. Prišli sme, aby sme sa rozišli s konsenzom," vyhlásil.



Na svojich priaznivcov a spojencov apeloval, aby sa "spojili a vytvorili kanály spolupráce na celom svete". "Mohli by sme sa nazvať pravicovou internacionálou, sieťou vzájomnej pomoci, ktorú by tvorili všetci tí, ktorí majú záujem šíriť myšlienky slobody po celom svete," uviedol pred tlieskajúcim davom.



Na konferencii sa zúčastnila aj Lara Trumpová, nevesta novozvoleného prezidenta USA a spolupredsedníčka Republikánskej strany, líder španielskej krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal i konzervatívny politický komentátor Ben Shapiro. Prostredníctvom videolinku sa pripojil aj Trumpov bývalý poradca Steve Bannon a exprezident Brazílie Jair Bolsonaro.