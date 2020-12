Argentínsky senát bude rozhodovať o legalizácii interrupcií

Buenos Aires 28. decembra (TASR) - Horná komora argentínskeho parlamentu (Senát) bude v utorok rozhodovať o legalizácii umelého prerušenia tehotenstva. Výsledok je podľa odborníkov neistý, uviedla agentúra AFP.



Návrh zákona, ktorý predložil prezident Alberto Fernández, schválila dolná komora parlamentu 11. decembra aj napriek silnému odporu zo strany katolíckej cirkvi a evanjelikov.



Cieľom návrhu zákona je zlegalizovať umelé prerušenie tehotenstva do 14. týždňa tehotenstva. V krajine môžu momentálne ženy interrupciu podstúpiť len v prípade znásilnenia a ohrozenia života matky.



"Som katolík, no zákony tvorím pre všetkých. Každý rok je z dôvodu (tajných) umelých prerušení tehotenstva v nemocniciach hospitalizovaných približne 38.000 žien a od znovunastolenia demokracie (v roku 1983) na ich následky zomrelo viac ako 3.000 žien," dodal Fernández.



Vláda tvrdí, že v tejto 44-miliónovej krajine vykonajú k 370.000 až 520.000 nelegálnym interrupcií ročne. Podobný návrh zákona pred dvoma rokmi schválila dolná komora parlamentu, neprešiel však senátom.



Očakáva sa, že hlasovanie bude tesné aj napriek tomu, že aliancia pod vedením prezidenta Fernándeza má 41 kresiel v 72-člennom senáte, píše AFP.



Podporovatelia i odporcovia umelého prerušenia tehotenstva plánujú demonštrovať pred budovou parlamentu, aj napriek opatreniam zavedeným v súvislosti s koronavírusom.



V prípade, že sa hlasovanie skončí nerozhodne, bude o výsledku rozhodovať predsedníčka senátu Cristina Kirchnerová, bývalá prezidentka, ktorá pred dvoma rokmi zmenila svoj negatívny postoj k umelému prerušeniu tehotenstva a momentálne je zástankyňou tzv. "možnosti voľby".



Výsledok utorkového hlasovania by mohla ovplyvniť neprítomnosť dvoch senátorov, ktorí sú proti interrupciám, pripomína AFP. Jeden z nich je obvinený zo sexuálneho obťažovania a druhý, 90-ročný bývalý prezident Carlos Menem, je hospitalizovaný pre problémy so srdcom a obličkami.



V Latinskej Amerike je umelé prerušenie tehotenstva legálne len na Kube, v Uruguaji, Guayane a hlavnom meste Mexika. V krajinách ako El Salvador, Honduras a Nicaragua sú interrupcie úplne zakázané. Ženám tam môže byť uložený trest odňatia slobody aj v prípade spontánneho potratu.