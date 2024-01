Argentínsky súd pozastavil reformu pracovného práva prezidenta Mileia

Buenos Aires 3. januára (TASR) - Argentínsky súd v stredu pozastavil reformu v oblasti pracovného práva, ktorú presadzuje nový prezident Javier Milei. TASR správu prevzala z agentúry AFP a stanice RTVE.



Argentínsky odvolací tribunál pre oblasť práce (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo) uviedol, že zmeny sú v rozpore so základnými právami pracujúcich ako sú právo na štrajk či rodičovská dovolenka. Reforma začala platiť 29. decembra, a okrem iného predlžuje skúšobnú lehotu, uľahčuje v niektorých prípadoch prepúšťanie a obmedzuje právo na štrajk. Sudcovia jej platnosť pozastavili, až kým ju dôkladne neposúdi parlament.



Milei po nástupe do úradu 10. decembra začal s rozsiahlymi reformami zameranými na obmedzenie verejných výdavkov, dereguláciu hospodárstva či zníženie inflácie. Zahŕňa to nahradenie argentínskej menu peso americkým dolárom, zrušenie centrálnej banky a mnohých ministerstiev a radikálne zníženie sociálnych výdavkov.



Hlavný argentínsky odborový zväz CGT vyhlásil 28. decembra generálny štrajk na protest proti reformám nového prezidenta. CGT tiež požiadal súd, aby zastavil zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré chcela vláda zaviesť prostredníctvom dekrétu. Ricardo Quintela, guvernér argentínskej provincie La Rioja, požiadal najvyšší súd, aby dekrét vyhlásil za protiústavný.