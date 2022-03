Argo nevydá Lukianenkove knihy, pretože podporil inváziu na Ukrajinu

Praha 12. marca (TASR) - České nakladateľstvo Argo sa s okamžitou platnosťou prestáva podieľať na vydávaní kníh ruského spisovateľa Sergeja Lukianenka, ktorý patril medzi jeho kmeňových autorov. Nakladateľstvo sa od neho dištancovalo z dôvodu jeho podpory politických postojov Kremľa voči Ukrajine a západným demokraciám, informovala v piatok stanica ČT24.



Podľa riaditeľa nakladateľstva Argo Milana Gelnara je výrečným vyjadrením Lukianenkových postojov otvorený list účastníkov literárneho festivalu Hviezdy nad Donbasom, ktorého je Sergej Lukianenko prvým signatárom. "Sme toho názoru, že pre podobné postoje nie je v civilizovanom demokratickom svete miesto, a ich hlásateľom knihy vydávať nebudeme," uviedol Gelnar. Výťažok z už vydaných Lukianenkových kníh pôjde na zbierku Pomoc Ukrajine spoločnosti Post Bellum.



"Podporujeme našu armádu, ktorá koná maximálne jasne, profesionálne a obetavo. Podporujeme jej vrchného veliteľa, prezidenta Ruskej federácie Vladimira Vladimiroviča Putina, ktorý začal špeciálnu operáciu na denacifikáciu a demilitarizáciu štátu Ukrajina. Tí, ktorí umožnili militarizáciu Ukrajiny, sa určite dočkajú odplaty. Bez nej sa Ukrajina nemôže vrátiť k normálnemu, konštruktívnemu životu. Nepochybujeme o tom, že sa tak stane," uvádza sa okrem iného v predmetnom liste, z ktorého cituje ČT24.



Lukianenko pred siedmimi rokmi v súvislosti so spormi o používaní ruštiny ako úradného jazyka na Ukrajine zakázal prekladať svoje knihy do ukrajinčiny, pretože - ako vyhlásil - k moci sa dostali "nacisti a vrahovia".



Sergej Lukianenko (53) má na konte vyše 20 románov, v ktorých sa venuje žánrom sci-fi a fantasy. Čitateľov si získal predovšetkým sériou "Hliadka", ktorá po česky vychádzala od roku 2005. Podľa jeho kníh "Nočná hliadka", kde dôležité momenty zasadil autor do Prahy, a "Denná hliadka" vznikli filmy. "Nočná hliadka" sa vo svojej dobe so ziskom 16,7 milióna dolárov stala komerčne najúspešnejším filmom v ruských kinách, keď prekonala aj film "Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa".