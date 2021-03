Arktída vlani zažila rekordne vysoké teploty

Moskva 26. marca (TASR) - Rusko v roku 2020 zaznamenalo na svojej arktickej námornej trase rekordne vysoké priemerné teploty a rekordný pokles letnej ľadovej pokrývky, uviedla vo štvrtok vo svojej výročnej správe o špecifikách klímy za rok 2020 Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia v Rusku (Rosgidromet).



Priemerná ročná ruská teplota bola vlani o 3,22 stupňa Celzia vyššia než priemer za obdobie rokov 1961-90 a o viac ako jeden stupeň vyššia než predchádzajúca rekordná bilancia z roku 2007, uviedol Rosgidromet v správe zverejnenej vo štvrtok.



"Minulý rok sa ukázal ako mimoriadne teplý, a to pre našu krajinu i pre celú planétu," uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Rosgidromet poznamenal, že zvyšujúca sa miera otepľovania Ruska je oveľa vyššia než svetový priemer.



V jeho správe sa podľa agentúry Interfax uvádza, že v roku 2020 sa letná ľadová pokrývka v moriach v oblasti Severnej morskej cesty do septembra zmenšila na rekordných 26.000 kilometrov štvorcových.



"Prudký pokles (rozlohy ľadovej plochy) sa začal v roku 2001. Za posledných 15 rokov sa ľadová pokrývka Arktídy v septembri pohybovala okolo 200.000-300.000 kilometrov štvorcových a je teraz aj päť- až sedemkrát tenšia než v 80. rokoch," uvádza sa v správe.



Rosgidromet upozornil, že v niektorých rokoch je táto trasa na konci leta takmer bez ľadu.



V správe inštitútu sa tiež píše, že v poslednom desaťročí bolo vytváranie väčšiny riek v ľade pozorované v skorších termínoch, zatiaľ čo zamrznutie nastáva neskôr ako zvyčajne.



Vo výročnej správe sa uvádza, že sa zvyšuje aj hrúbka rozpustenej vrstvy permafrostu, ktorá sa každoročne topí.



AFP upozornila, že kým ruský prezident Vladimir Putin poukazuje na výhody vyšších teplôt, lebo otvárajú dopravné trasy, ako je Severná morská cesta, zmena klímy predstavuje osobitné riziko pre ruskú infraštruktúru postavenú na permafroste.



Začiatkom tohto týždňa Rosgidromet predpovedal, že Rusko na jar zažije nadpriemerné teploty, pričom suché počasie na Sibíri povedie aj v tomto roku k ďalším lesným požiarom.



Na Sibíri sa za posledných pár rokov šírili ničivé lesné požiare, ktoré meteorológovia, klimatológovia a ekológovia spájajú so zmenou podnebia a nedostatočne financovanou ochranou lesa.