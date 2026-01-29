< sekcia Zahraničie
Armáda a polícia prisahali vernosť prezidentke Rodríguezovej
Stala sa prvou najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Venezuely v histórii.
Autor TASR
Caracas 29. januára (TASR) - Venezuelská armáda a polícia v stredu prisahali vernosť dočasnej prezidentke Delcy Rodríguezovej, ktorú Spojené štáty ponechali pri moci po zvrhnutí exprezidenta Nicolása Madura. Stala sa prvou najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Venezuely v histórii. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Sľubujeme absolútnu lojálnosť a podriadenosť,“ povedal venezuelský minister obrany Vladimir Padrino a Rodriguezovej odovzdal meč Simóna Bolívara, hrdinu boja za venezuelskú nezávislosť. „Toto je bezprecedentný moment v našej republike,“ vyhlásil Padrino.
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello prisahal Rodríguezovej vernosť v mene policajných síl. Podpora pre dočasnú prezidentku je podľa Cabella dôležitá, „pretože cítime, že brániť (jej) vládnutie znamená brániť kontinuitu vlády a integritu venezuelského ľudu“.
Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a z vlasti odvliekli Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.
Americký prezident Donald Trump povedal, že Rodríguezová môže zostať vo funkcii hlavy štátu, pokiaľ bude robiť to, čo chce on, najmä poskytovať USA prístup k rozsiahlym ropným zásobám Venezuely, pripomína AFP. Podľa agentúry balansuje 56-ročná líderka na tenkom ľade počas snahy vyhovieť Trumpovi aj Madurovým verným stúpencom.
Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezove
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v stredu spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej. Machadovej vyjadrenia prišli po rokovaniach, ktoré viedla s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Myslím si, že nikto nemá dôveru v Delcy Rodríguezovú,“ povedala Machadová novinárom.
Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.
„Hovoríme o zločincoch. Úmyselne zabíjali ľudí. Donútili tretinu nášho obyvateľstva opustiť našu krajinu a utiecť... Vytvorili najzločineckejší mučiaci a represívny systém v histórii tejto pologule. Ide o štátny terorizmus a ona je jeho podstatnou súčasťou,“ uviedla Machadová o Rodríguezovej.
Rubio skôr v stredu na senátnom zasadnutí vyhlásil, že je optimistický, čo sa týka spolupráce s Rodríguezovou. AFP pripomína, že dočasnej venezuelskej prezidentke po zásahu USA pohrozil šéf Bieleho domu Donald Trump použitím sily, ak nevyhovie jeho požiadavkám, vrátane dohody o predaji ropy.
