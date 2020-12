Armáda Azerbajdžanu vstúpila do posledného okresu prepusteného Arménmi

Baku/Jerevan 1. decembra (TASR) - Azerbajdžanská armáda vstúpila v noci na utorok do okresu Lačin pri Náhornom Karabachu, posledného z troch okresov, ktoré arménski separatisti odstúpili Azerbajdžanu na základe dohody o zastavení bojov o tento sporný región. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie azerbajdžanského rezortu obrany.



Ministerstvo obrany v Baku v utorok tamojšieho času zverejnilo video, na ktorom je možné vidieť tank so vztýčenou azerbajdžanskou vlajkou, ako vedie kolónu vojenských vozidiel vstupujúc počas noci do Lačinu, približuje agentúra AFP.



Arménsko súhlasilo s odstúpením troch okresov susediacich s Náhorným Karabachom - Agdam, Kalbadžar a Lačin - v rámci dohody, ktorou sa ukončila šesťtýždňová vojenská ofenzíva Azerbajdžanu. Azerbajdžan ňou opätovne získal časti územia, o ktoré prišiel v prospech arménskych separatistov vo vojne v 90. rokoch. Okres Agdam prešiel pod kontrolu Azerbajdžanu 20. novembra a okres Kalbadžar 25. novembra.



Dohodu o prímerí v Náhornom Karabachu podpísali v noci na 10. novembra v Moskve arménsky premiér Nikol Pašinjan, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a ruský prezident Vladimir Putin ako líder regionálnej mocnosti. Na základe tejto dohody Moskva na územie Karabachu odvelila približne 2000 ruských vojakov, ktorí tam majú za úlohu monitorovať dodržiavanie prímeria. Ruskí vojaci sú rozmiestnení aj popri strategicky dôležitom Lačinskom koridore, ktorý spája hlavné mesto Karabachu Stepanakert s Arménskom.



Arménski separatisti si na základe spomínanej dohody ponechajú väčšinu územia spred obdobia obnovených bojov, museli však Azerbajdžanu odovzdať historické mesto Šupa.



Obyvatelia okresu Lačin ešte pred vstupom azerbajdžanských vojakov narýchlo opustili svoje domovy, pričom si zo sebou brali dobytok, drevo na pálenie, nábytok, dokonca aj plastové vodné potrubie, približuje FFP. Viacero obyvateľov tiež pred odchodom podpálilo svoje príbytky, ako tak urobili pred pár týždňami aj obyvatelia okresov Kelbadžar a Agdam.



Boje o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom, dvoma postsovietskymi rivalmi, vypukli koncom septembra, čo opäť oživilo dlhodobý konflikt o tento horský región. Obnovený konflikt si vyžiadal tisíce mŕtvych a omnoho viac vysídlených.