Zosadený sudánsky premiér Abdallá Hamdúk sa vráti do čela vlády

Chartúm 21. novembra (TASR) - Sudánsky generál Abdal Fattáh Burhán a zosadený sudánsky premiér Abdallá Hamdúk dosiahli dohodu o premiérovom návrate do čela vlády a prepustení osôb zadržiavaných po októbrovom vojenskom prevrate. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na skupinu mediátorov.



"Generál Burhán, Abdallá Hamdúk, politické sily a občianske organizácie dosiahli politickú dohodu o Hamdúkom návrate do úradu a prepustení politických väzňov," uviedol pre AFP vysoký sudánsky mediátor Fadlalláh Burma, úradujúci šéf Ľudovej strany (Umma).



Skupina sudánskych mediátorov vrátane politikov, akademikov a novinárov viedla v uplynulých týždňoch rozhovory zamerané na vyriešenie krízy v krajine. K hlavným bodom dosiahnutej dohody patria návrat Hamdúka do úradu, prepustenie všetkých zadržaných osôb, ako aj obnovenie ústavného, právneho a politického konsenzu upravujúceho prechodné obdobie.



Vojenský prevrat v Sudáne sa odohral 25. októbra, keď generál Abdal Fattáh Burhán zosadil vládu, zadržal civilné vedenie krajiny a vyhlásil v krajine výnimočný stav. Hamdúk aj po prepustení naďalej fakticky ostáva v domácom väzení.



Burhán svojím konaním vyvolal ostrú reakciu Západu a vo vlastnej krajine pouličné protesty, ktorých účastníci požadujú obnovenie civilnej vlády a návrat k demokratickej transformácii v krajine. Podľa AFP pri násilnostiach, ktoré v Sudáne vypukli po prevrate, prišlo o život najmenej 40 ľudí.



AFP konštatovala, že akékoľvek nádeje demonštrantov, že armáda ustúpi, boli zmarené minulý týždeň vo štvrtok, keď sa Burhán vymenoval za šéfa novej vládnucej Zvrchovanej rady, ktorá v krajine predstavuje kolektívnu hlavu štátu. Burhán takto z podielu na moci de facto vylúčil hlavný civilný politický blok - Sily za slobodu a zmenu (FFC).



FFC, ktorý stál na čele protestov proti autokratickému prezidentovi Umarovi Bašírovi a v roku 2019 podpísal dohodu o deľbe moci s armádou, však spomínanú dohodu odmietol.