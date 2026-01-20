< sekcia Zahraničie
Armáda KDR po ústupe M23 opäť obsadila strategické mesto Uvira
Kinshasa 20. januára (TASR) - Armáda Konžskej demokratickej republiky (FARDC) v pondelok oznámila, že opäť prevzala kontrolu nad Uvirou po tom, ako sa ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) podporované Rwandou z tohto strategické konžského mesta stiahlo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Militanti z M23 spustili začiatkom decembra ofenzívu v provincii Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) a obsadili toto pohraničného mesto na hranici s Burundi. Udialo sa tak tesne po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump.
Velenie M23 následne 17. decembra pod tlakom USA vyhlásilo, že sa z Uviry sťahuje, pričom požiadalo sprostredkovateľov, aby zabezpečili ochranu mesta pred násilím a „remilitarizáciou“. Stiahnutie svojich zostávajúcich jednotiek hnutie oznámilo minulý štvrtok a zverilo ho „do plnej a úplnej zodpovednosti medzinárodného spoločenstva“.
V nedeľu ráno vstúpila do južných častí Uviry miestna milícia Wazalendo (v svahilčine patrioti, pozn. TASR) lojálna voči vláde v Kinshase. Neskôr v ten istý deň ich nasledovali jednotky konžských špeciálnych síl, uviedli miestne a vládne zdroje. O deň neskôr hovorca FARDC Mak Hazukay oznámil úplné znovuzískanie kontroly nad mestom.
Príchod vojakov však podľa viacerých zdrojov sprevádzalo rabovanie obchodov a domov. „Zadržaných bolo asi 20 rabujúcich civilistov,“ uviedol hovorca, podľa ktorého FARDC pokračuje v nasadzovaní vojakov s cieľom upevniť svoje pozície.
Jean Jacques Purusi, guvernér provincie Južné Kivu, v ktorej sa spomínané mesto nachádza, však v nedeľu upozornil, že jednotky M23 sa „rozmiestnili na vyvýšeninách“ nad Uvirou, aby naň „namierili svoje zbrane“.
