Armáda KĽDR sa vyhráža reakciou na manévre USA a Južnej Kórey

Soul 7. novembra (TASR) — Za "otvorenú provokáciu" na eskaláciu napätia považuje severokórejská armáda minulotýždňové spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov. V reakcii na ich konanie preto prijme "rázne a zdrvujúce" opatrenia. Uvádza sa to v pondelňajšom vyhlásení generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády (KPA), zverejnenom severokórejskou agentúrou KCNA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Jonhap a AFP.



"Nedávne príslušné vojenské operácie zo strany KPA sú jasnou odpoveďou KĽDR, že čím vytrvalejšie budú provokatívne vojenské kroky nepriateľov pokračovať, tým dôkladnejšie a nemilosrdnejšie bude na ne KPA reagovať," píše sa v stanovisku generálneho štábu KPA.



Kombinované letecké manévre USA a Južnej Kórey s názvom Vigilant Storm sa konali minulý týždeň od pondelka do soboty. Zúčastnili sa na nich stovky vojenských lietadiel vrátane stíhačiek typu stealth a dvoch nadzvukových bombardérov B-1B.



Tieto bombardéry boli do oblasti Kórejského polostrova presunuté prvýkrát od decembra 2017. Podľa velenia armády Južnej Kórey tento krok demonštroval "schopnosť a pripravenosť rozhodne reagovať na akékoľvek provokácie zo strany Severnej Kórey".



V reakcii na cvičenia KĽDR len minulý týždeň vypálila do Japonského a Žltého mora 35 rakiet.



Spoločné cvičenia USA a Južnou Kórey opakovane vyvolávajú ostré reakcie Severnej Kórey, ktorá ich vníma ako nácvik invázie. Odborníci podľa agentúry AFP tvrdia, že Pchjongjang je obzvlášť citlivý na manévre, ako je Vigilant Storm, pretože letectvo je jedným z najslabších článkov severokórejskej armády, ktorej chýbajú špičkové lietadlá a riadne vycvičení piloti.



V súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou KĽDR sa množia náznaky, že Severná Kórea dokončila prípravy na svoj siedmy jadrový test.