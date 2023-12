Armáda našla v Pásme Gazy 800 šácht vedúcich do tunelov Hamasu

Tel Aviv 3. decembra (TASR) – Izraelskí vojaci odhalili od začiatku operácie v Pásme Gazy viac ako 800 šácht vedúcich do siete tunelov vybudovaných hnutím Hamas. Väčšinu z nich, približne 500, už zničili. Oznámila to v nedeľu izraelská armáda, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Armáda podľa oznámenia použila výbušniny a rôzne iné metódy na zničenie a uzatvorenie "mnohých" kilometrov tunelov. Niektoré spájali pod zemou strategické objekty militantnej skupiny Hamas.



Tunely našli v obytných oblastiach, v niektorých prípadoch pri školách, materských školách či mešitách. Vo viacerých objavili aj zbrane.



Izrael obviňuje Hamas, že využíva civilistov ako ľudské štíty. Hamas to odmieta.



Nový konflikt v Pásme Gazy vypukol 7. októbra, keď militanti pod vedením Hamasu spáchali najväčší masaker v histórii Izraela. Po preniknutí cez hranicu z Gazy zabili viac než 1200 ľudí, prevažne civilistov.



Izrael reagoval vzdušnými údermi a neskôr pozemnou operáciou v Pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu zopakoval, že vojna bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne všetky svoje ciele, ktorými sú návrat rukojemníkov držaných v Gaze a zničenie Hamasu.



Vláda Hamasu v Pásme Gazy v novej nedeľňajšej bilancii tvrdila, že od začiatku vojny s Izraelom zahynulo v tejto palestínskej enkláve 15.523 ľudí, informovala agentúra AFP.