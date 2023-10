Armáda odporučila obyvateľom Gazy, aby svoj odchod neodkladali

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu upozornila, že obyvatelia mesta Gaza nesmú odkladať svoj odchod pred začiatkom vojenskej ofenzívy proti militantom z palestínskeho hnutia Hamas, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Cesty vedúce zo severnej časti tejto palestínskej enklávy boli medzitým už preplnené miestnymi obyvateľmi, ktorí odchádzali smerom na juh.



Hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Richard Hecht poukázal na existujúce časové "okno" pre bezpečný prechod do južnej časti Gazy cez na to určené koridory medzi 10.00 h až 16.00 h miestneho času (9.00 h až 15.00 h SELČ). Hecht bez toho, aby spresnil, koľko dní zostane toto časové okno pre evakuáciu v platnosti, novinárom povedal: "Vieme, že to bude istý čas trvať, ale odporúčame ľuďom, aby to neodkladali."



Velenie izraelskej armády dalo v piatok viac ako miliónu obyvateľov severu pásma Gazy 24 hodín na to, aby sa presunuli do južnej časti enklávy.



Predpokladá sa, že izraelská armáda následne v severnom sektore pásma Gazy podnikne pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy.