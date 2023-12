Armáda potvrdila začiatok pozemnej operácie na juhu Pásma Gazy

Tel Aviv/Gaza 3. decembra (TASR) – Izraelská armáda v nedeľu potvrdila, že jej vojaci začali s pozemnými operáciami v južnej časti Pásma Gazy po tom, ako sa dosiaľ zameriavali na jeho sever. Informoval o tom spravodajský server Times of Israel, píše TASR.



Náčelník generálneho štábu Izraelských obranných síl (IDF) Herci Halevi vojakom v južnom Izraeli povedal, že operácia na juhu Gazy sa začala v sobotu. "Nebude menej silná a nebude mať menšie výsledky" než na severe pásma, zdôraznil. "Velitelia Hamasu sa stretnú s IDF všade," vyhlásil.



Od minulého dňa kolujú na internete neoverené zábery údajne zachytávajúce izraelské tanky na juhu Pásma Gazy, severne od mesta Chán Júnis. Hnutie Hamas tiež tvrdilo, že jeho príslušníci sa v oblasti dostali do zrážok s vojakmi. O vstupe vojakov do oblasti východne od mesta Chán Júnis predtým informovali svedkovia agentúru DPA.



Na juh Pásma Gazy utiekli zo severu v uplynulých týždňoch na výzvy izraelskej armády státisíce Palestínčanov. Podľa OSN odišlo od začiatku vojny Izraela s Hamasom z domovov približne 80 percent z 2,2 miliónov obyvateľov tejto palestínskej enklávy.