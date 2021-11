Armáda prepustila štyroch ministrov zvrhnutej sudánskej vlády

Chartúm 4. novembra (TASR) - Generál Abdal Fattáh Burhán, ktorý stojí na čele Sudánu od minulotýždňového vojenského prevratu, nariadil vo štvrtok prepustenie štyroch zajatých ministrov zvrhnutej vlády. Armáda zároveň oznámila skoré vytvorenie nového kabinetu, informovala agentúra AFP.



K prepusteniu ministrov došlo krátko po tom, čo Burhánovi telefonoval generálny tajomník OSN António Guterres a vyzval ho na "urýchlené nastolenie ústavného poriadku".



Západní diplomati apelujú na Burhána, aby umožnil návrat do úradu premiérovi Abdalláhovi Hamdúkovi, ktorého po prevrate armáda nakrátko zadržala a aj po prepustení naďalej fakticky ostáva v domácom väzení. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty vyzvali na návrat k demokratickej transformácii Sudánu.



Vedúci sprostredkovateľskej delegácie, poradca prezidenta Južného Sudánu Tutkew Gatluak, uviedol, že k prepusteniu ministrov viedli aj separátne rozhovory s Burhánom a Hamdúkom. Podľa neho bude armáda prepúšťať zadržaných politikov postupne v skupinách. "Burhán nemá problém s tým, aby sa Hamdúk vrátil do funkcie premiéra, avšak nechce návrat stavu spred 25. októbra," informoval Gatlauk. Ako dodal, Hamdúk požaduje práve opätovné nastolenie stavu spred prevratu.



Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v krajine v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny.



Burhán bol už pred prevratom na čele Zvrchovanej rady Sudánu, ktorá v krajine predstavuje kolektívnu hlavu štátu. Predsednícky post mal však už o niekoľko týždňov odovzdať civilnému predstaviteľovi, čo by podľa pozorovateľov oslabilo pozíciu armády v krajine. Tento orgán teraz generál rozpustil.