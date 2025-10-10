< sekcia Zahraničie
Armáda: Prímerie v Pásme Gazy nadobudlo platnosť o 11.00 h SELČ
V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na dohodnutú líniu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 10. októbra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že dohoda o prímerí v palestínskom Pásme Gazy nadobudla platnosť v piatok o 12.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). Informovali o tom agentúra AFP a spravodajský web Sky News, píše TASR.
V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia Pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí.
Tento odsun sa začal po tom, čo izraelský kabinet vo štvrtok večer ratifikoval dohodu o implementácii prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy. Prímerie malo nadobudnúť platnosť do 24 hodín od tohto schválenia.
Podľa uzavretej dohody palestínske hnutie Hamas má 72 hodín na to, aby po ukončení odsunu izraelských jednotiek odovzdalo Izraelu všetkých zostávajúcich rukojemníkov, živých i mŕtvych.
V súčasnosti sa odhaduje, že tento krok bude dokončený v nedeľu alebo pondelok. Po ňom bude nasledovať prepustenie 1950 palestínskych väzňov väznených v Izraeli.
Medzičasom izraelský armádny rozhlas informoval, že v rámci dohody o prímerí bude prepustených 11 väzňov hlásiacich sa k Hamasu.
V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia Pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí.
Tento odsun sa začal po tom, čo izraelský kabinet vo štvrtok večer ratifikoval dohodu o implementácii prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy. Prímerie malo nadobudnúť platnosť do 24 hodín od tohto schválenia.
Podľa uzavretej dohody palestínske hnutie Hamas má 72 hodín na to, aby po ukončení odsunu izraelských jednotiek odovzdalo Izraelu všetkých zostávajúcich rukojemníkov, živých i mŕtvych.
V súčasnosti sa odhaduje, že tento krok bude dokončený v nedeľu alebo pondelok. Po ňom bude nasledovať prepustenie 1950 palestínskych väzňov väznených v Izraeli.
Medzičasom izraelský armádny rozhlas informoval, že v rámci dohody o prímerí bude prepustených 11 väzňov hlásiacich sa k Hamasu.