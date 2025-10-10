Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Armáda: Prímerie v Pásme Gazy nadobudlo platnosť o 11.00 h SELČ

Vysídlení Palestínčania sa zhromažďujú na ceste pri pobreží neďaleko Wadi Gazy, v centrálnom Pásme Gazy vo štvrtok 9. októbra 2025. Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte predtým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na denník The Jerusalem Post a agentúru Reuters. Izraelská armáda bojuje s palestínskymi militantmi hnutia Hamas v pásme Gazy po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Foto: TASR/AP

V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na dohodnutú líniu.

Autor TASR
Jeruzalem 10. októbra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že dohoda o prímerí v palestínskom Pásme Gazy nadobudla platnosť v piatok o 12.00 h miestneho času (11.00 h SELČ). Informovali o tom agentúra AFP a spravodajský web Sky News, píše TASR.

V rámci dohody o prímerí sa jednotky izraelskej armády začali v piatok sťahovať na dohodnutú líniu. Ide o ich čiastočný presun, po ktorom Izrael bude mať kontrolu nad asi polovicou územia Pásma Gazy, väčšinou mimo mestských oblastí.

Tento odsun sa začal po tom, čo izraelský kabinet vo štvrtok večer ratifikoval dohodu o implementácii prvej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy. Prímerie malo nadobudnúť platnosť do 24 hodín od tohto schválenia.

Podľa uzavretej dohody palestínske hnutie Hamas má 72 hodín na to, aby po ukončení odsunu izraelských jednotiek odovzdalo Izraelu všetkých zostávajúcich rukojemníkov, živých i mŕtvych.

V súčasnosti sa odhaduje, že tento krok bude dokončený v nedeľu alebo pondelok. Po ňom bude nasledovať prepustenie 1950 palestínskych väzňov väznených v Izraeli.

Medzičasom izraelský armádny rozhlas informoval, že v rámci dohody o prímerí bude prepustených 11 väzňov hlásiacich sa k Hamasu.
