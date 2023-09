Armáda sa prebila cez ruské línie na juhu, tvrdí ukrajinský generál

Kyjev 23. septembra (TASR) - Ukrajinská armáda sa prebila cez ruské línie na juhu Ukrajiny, uviedol pre americké médiá generál zapojený do ukrajinského protiútoku. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry AFP.



Ukrajina spustila svoj dlho očakávaný protiútok v júni. Postupuje však pomalšie, ako sa očakávalo vzhľadom na husto zamínované územia. V posledných týždňoch však Kyjev dosiahol isté strategické pokroky v Záporožskej oblasti.



"Na ľavom krídle (pri obci Verbove) sme dosiahli prelom a postupujeme ďalej," uviedol ukrajinský generál Olexandr Tarnavskij pre televíziu CNN. Zároveň uznal, že postup armády je pomalší než Ukrajina dúfala. "Nie je to tak rýchlo, ako sme čakali," uviedol.



Kyjev v auguste ohlásil strategické víťazstvo, keď sa mu podarilo späť dobyť obec Robotyne na juhu Ukrajiny. Podľa Tarnavského by však pre Ukrajinu predstavovalo veľký prelom dobytie mesta Tokmak, ktoré leží asi 20 kilometrov od frontovej línie. To by ukrajinským silám umožnilo zatlačiť smerom k okupovanému mestu Melitopol a anektovanému Krymskému polostrovu.



Tarnavskij pritom nesúhlasí s tvrdeniami, že prichádzajúca zima by mohla Ukrajincov spomaliť. "Počasie môže byť vážnou prekážkou pri postupe, no vzhľadom na to, ako sa hýbeme vpred zväčša bez vozidiel, si nemyslím, že by výrazne ovplyvnilo protiútok," uviedol.



Zároveň priblížil spôsob, akým sa na juhu Ukrajiny v súčasnosti vedú boje. "Ani nepriateľ a ani my v súčasnosti nepoužívame veľké formácie - roty, prápory alebo brigády. Využívame útočné čaty, skupiny 10 až 15 mužov," povedal.



Rozhovor bol zverejnený deň po tom, čo bolo podľa Kyjeva pri raketovom útoku na budovu ruského námorného veliteľstva na Kryme zabitých niekoľko vysokopostavených ruských veliteľov námorníctva.



Tarnavskij pritom uviedol, že úspech protiútoku nespočíva iba v tom, čo sa deje na bojisku, ale aj v ničení veliteľských centier, čo pomáha vytvárať na bojisku chaos. Útoky na Krym pritom podľa neho pomáhajú aj morálke ukrajinských vojakov. "Dáva nám to nádej do budúcnosti," povedal.