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Armáda Spojených štátov poprela, že Irán uzavrel Hormuzský prieliv

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Toto tvrdenie poprel približne v rovnakom čase aj americký viceprezident J.D. Vance pre televíziu Fox News.

Autor TASR
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Washington 20. júna (TASR) - Americká armáda v sobotu poprela tvrdenia Iránu, že uzavrel Hormuzský prieliv. Táto kľúčová námorná cesta zostáva podľa nej naďalej otvorená a ozbrojené sily USA situáciu sledujú. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

„Irán nemá kontrolu nad Hormuzským prielivom,“ povedal pre Reuters kapitán Tim Hawkin z Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM).

„Lodná doprava naďalej prebieha a americké sily situáciu monitorujú, aby zabezpečili, že tomu tak bude aj naďalej,“ dodal.

Vyjadrenia Hawkina prišli pár hodín po tom, ako Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone Hormuzský prieliv opäť uzavrelo. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.

Toto tvrdenie poprel približne v rovnakom čase aj americký viceprezident J.D. Vance pre televíziu Fox News.

Reuters zdôrazňuje, že tvrdenia Teheránu vyvolali nové pochybnosti o budúcnosti spomínaného memoranda medzi USA a Iránom, ktoré malo otvárať cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
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