Armáda tvrdí, že z Pásma Gazy boli vypálené dva projektily na Izrael

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že v nedeľu boli zo severného pásma Gazy odpálené dva projektily na územie Izraela. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Po tom, čo sirény pred chvíľou zazneli v oblastiach Lakšíš a Ašdod, boli zo severu Pásma Gazy odpálené dva projektily,“ uviedla armáda.

Dodala, že letectvo jeden zostrelilo, zatiaľ čo druhý dopadol na otvorené priestranstvo. Žiadne obete neboli hlásené. K zodpovednosti sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina.

Ide o zriedkavý útok na Izrael uprostred intenzívnych vzdušných a pozemných útokov izraelskej armády na mesto Gaza v posledných týždňoch.

Úrad civilnej obrany Gazy informoval, že od nedeľného úsvitu bolo pri izraelských útokoch zabitých šesť ľudí. Svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že Gaza sa v noci otriasla útokmi a delostreleckou paľbou, keďže armáda pokračovala v ofenzíve.

Izrael útočí na mesto Gaza v snahe dobyť ho takmer dva roky po začiatku vojny, ktorá zdevastovala palestínske územie.
