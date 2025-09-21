< sekcia Zahraničie
Armáda tvrdí, že z Pásma Gazy boli vypálené dva projektily na Izrael

Autor TASR
Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že v nedeľu boli zo severného pásma Gazy odpálené dva projektily na územie Izraela. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Po tom, čo sirény pred chvíľou zazneli v oblastiach Lakšíš a Ašdod, boli zo severu Pásma Gazy odpálené dva projektily,“ uviedla armáda.
Dodala, že letectvo jeden zostrelilo, zatiaľ čo druhý dopadol na otvorené priestranstvo. Žiadne obete neboli hlásené. K zodpovednosti sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina.
Ide o zriedkavý útok na Izrael uprostred intenzívnych vzdušných a pozemných útokov izraelskej armády na mesto Gaza v posledných týždňoch.
Úrad civilnej obrany Gazy informoval, že od nedeľného úsvitu bolo pri izraelských útokoch zabitých šesť ľudí. Svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že Gaza sa v noci otriasla útokmi a delostreleckou paľbou, keďže armáda pokračovala v ofenzíve.
Izrael útočí na mesto Gaza v snahe dobyť ho takmer dva roky po začiatku vojny, ktorá zdevastovala palestínske územie.
