Armáda USA: Cez plávajúce mólo sa do Gazy dostalo 569 ton pomoci

Jeruzalem 21. mája (TASR) — Cez dočasné mólo bolo doteraz do Pásma Gazy dodaných viac než 569 ton humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov. Na sociálnej sieti X to v utorok podľa agentúry DPA oznámilo ústredné velenie americkej armády (CENTCOM),



Prvé dodávky dorazili do pobrežnej palestínskej enklávy v piatok. Pomoc poskytli okrem USA aj Veľká Británia, Spojené arabské emiráty a Európska únia.



Denník The Times of Israel na svojej webovej stránke uviedol, že dodané množstvo pomoci by sa zmestilo na približne 25 kamiónov.



Podľa predchádzajúcich vyjadrení amerického ministerstva obrany by sa do Pásma Gazy mala dostať cez plávajúce mólo v počiatočnej fáze pomoc, ktorú by rozviezlo približne 90 nákladných áut. V neskoršej fáze sa očakáva zvýšenie až na 150 kamiónov denne.



Dočasné mólo kotviace pri pobreží Pásma Gazy vybudovala americká armáda, keďže samotná enkláva nemá dostatočne hlboký prístav pre väčšie nákladné lode.



Už viac ako sedem mesiacov prebieha v Pásme Gazy rozsiahla izraelská vojenská operácia proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas, ktorá si doteraz vyžiadala vyše 35.000 civilných obetí.