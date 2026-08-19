< sekcia Zahraničie
Armáda USA nakúpi pre vojakov zariadenia na výrobu vody zo vzduchu
Armáda USA dlhodobo hľadá spôsoby, ako znížiť logistickú záťaž pri zásobovaní jednotiek vodou, najmä v kontexte príprav na budúce konflikty, kde môžu byť zásobovacie trasy ohrozené.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) — Americká armáda uzavrela kontrakt v hodnote takmer 50 miliónov dolárov (približne 43,2 milióna eur) s floridskou spoločnosťou Genesis Systems na nákup zariadení, ktoré dokážu získavať pitnú vodu zo vzduchu. Systémy WaterCube majú zabezpečiť zásobovanie vojakov nasadených v odľahlých a rizikových oblastiach, kde je tradičný dovoz vody komplikovaný alebo nebezpečný. TASR o tom informuje na základe správy portálu Business Insider.
Podľa oznámenia ministerstva obrany zverejneného 10. augusta má firma zabezpečiť výskum, vývoj, testovanie a dodávky týchto systémov. Najväčší model generátora, ktorý je umiestnený v klasickom šesťmetrovom lodnom kontajneri, dokáže pri vysokej vlhkosti vzduchu vyprodukovať približne 3785 litrov vody denne.
Zariadenia je možné monitorovať na diaľku. Podľa amerického časopisu o technológiách Wired už boli využité v krízových situáciách, napríklad v roku 2024 počas vyčíňania hurikánu Milton, ktorý ochromil zásobovanie vodou v nemocniciach na Floride.
Menšie verzie sú podľa webovej stránky spoločnosti dostupné od 6500 dolárov. Môžu byť napájané solárnou energiou a nevyžadujú pripojenie na internet. Firma ich ponúka aj civilným zákazníkom, ktorí chcú byť nezávislí od verejných vodovodných sietí.
Voda je jedným zo základných zdrojov, ktorý potrebuje každá armáda na zásobovanie svojich vojakov. Počas globálnej „vojny proti terorizmu“ boli palety s balenou vodou prepravované americkým vojakom rozmiestneným na vojenských základniach na Blízkom východe nákladnými autami alebo lietadlami. Na prepravu bol potrebný personál, vozidlá a palivo.
Armáda USA dlhodobo hľadá spôsoby, ako znížiť logistickú záťaž pri zásobovaní jednotiek vodou, najmä v kontexte príprav na budúce konflikty, kde môžu byť zásobovacie trasy ohrozené. Systémy WaterCube však tento problém úplne neriešia – vyžadujú veľké množstvo energie a pravidelnú údržbu.
Táto technológia by mohla pomôcť aj v regiónoch trpiacich nedostatkom vody, hoci najlepšie funguje vo vlhkých klimatických podmienkach. Niektoré systémy sa už ponúkajú aj pre využitie v dátových centrách, ktoré spotrebujú značné množstvo vody na chladenie serverov.
Podľa oznámenia ministerstva obrany zverejneného 10. augusta má firma zabezpečiť výskum, vývoj, testovanie a dodávky týchto systémov. Najväčší model generátora, ktorý je umiestnený v klasickom šesťmetrovom lodnom kontajneri, dokáže pri vysokej vlhkosti vzduchu vyprodukovať približne 3785 litrov vody denne.
Zariadenia je možné monitorovať na diaľku. Podľa amerického časopisu o technológiách Wired už boli využité v krízových situáciách, napríklad v roku 2024 počas vyčíňania hurikánu Milton, ktorý ochromil zásobovanie vodou v nemocniciach na Floride.
Menšie verzie sú podľa webovej stránky spoločnosti dostupné od 6500 dolárov. Môžu byť napájané solárnou energiou a nevyžadujú pripojenie na internet. Firma ich ponúka aj civilným zákazníkom, ktorí chcú byť nezávislí od verejných vodovodných sietí.
Voda je jedným zo základných zdrojov, ktorý potrebuje každá armáda na zásobovanie svojich vojakov. Počas globálnej „vojny proti terorizmu“ boli palety s balenou vodou prepravované americkým vojakom rozmiestneným na vojenských základniach na Blízkom východe nákladnými autami alebo lietadlami. Na prepravu bol potrebný personál, vozidlá a palivo.
Armáda USA dlhodobo hľadá spôsoby, ako znížiť logistickú záťaž pri zásobovaní jednotiek vodou, najmä v kontexte príprav na budúce konflikty, kde môžu byť zásobovacie trasy ohrozené. Systémy WaterCube však tento problém úplne neriešia – vyžadujú veľké množstvo energie a pravidelnú údržbu.
Táto technológia by mohla pomôcť aj v regiónoch trpiacich nedostatkom vody, hoci najlepšie funguje vo vlhkých klimatických podmienkach. Niektoré systémy sa už ponúkajú aj pre využitie v dátových centrách, ktoré spotrebujú značné množstvo vody na chladenie serverov.