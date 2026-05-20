Armáda USA obsadila tanker podozrivý zo snahy prelomiť blokádu Iránu
Ide o najmenej piate plavidlo, na ktoré vstúpili vojaci USA od začiatku americkej blokády iránskej lodnej dopravy.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) – Armáda Spojených štátov v stredu oznámila, že jej príslušníci vstúpili v Ománskom zálive na palubu komerčného ropného tankera plaviaceho sa pod iránskou vlajkou, ktorý bol podozrivý zo snahy porušiť americkú blokádu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Americké regionálne Centrálne velenie (CENTCOM) na sociálnej sieti uviedlo, že loď M/T Celestial Sea prehľadali a presmerovali pre podozrenie, že mieri do iránskeho prístavu.
Ide o najmenej piate plavidlo, na ktoré vstúpili vojaci USA od začiatku americkej blokády iránskej lodnej dopravy.
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že odvolal nové vojenské útoky na Irán v snahe dosiahnuť pokrok na rokovaniach o ukončení vojny.
Trump tvrdí, že USA na utorok plánovali „veľmi veľký útok“, na žiadosť svojich spojencov v oblasti Perzského zálivu ho však odložili o dva až tri dni, pretože si myslia, že dohoda je blízko. Šéf Bieleho domu opakovane stanovoval Teheránu lehoty, od ktorých však ustúpil, všíma si AP.
Irán od začiatku vojny fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, dôležitý pre svetové dodávky ropy. Americká armáda zase uplatňuje blokádu iránskych prístavov a pobrežia a na mori zadržiava lode spojené s Teheránom. Cieľom americkej blokády je prinútiť Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv a prijal dohodu o ukončení vojny.
Armáda USA uvádza, že Perzskom zálive je v súčasnosti 1550 lodí z 87 krajín, ktoré tam uviazli po začiatku konfliktu 28. februára.
