Armáda USA odsúdila KĽDR za údajne vypustenie balistickej strely

Washington 19. októbra (TASR) – Armáda Spojených štátov v utorok odsúdila krok Severnej Kórey v súvislosti s údajným vypustením balistickej strely SLBM do Japonského mora a vyzvala ju, aby „sa zdržala akýchkoľvek ďalších destabilizačných krokov", informovala agentúra AFP.



„Máme vedomosti o tom, že Severná Kórea dnes ráno vypustila do Japonského mora balistickú strelu, a konzultujeme to s Kórejskou republikou a Japonskom," uviedlo vo vyhlásení velenie americkej armády v oblasti Indického a Tichého oceánu (USINDOPACOM).



USINDOPACOM vo vyhlásení zároveň uviedlo, že vypustenie rakiet „nepredstavuje bezprostrednú hrozbu pre amerických vojakov, územie alebo našich spojencov".



Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády deklaroval, že Severná Kórea v utorok ráno z oblasti mesta Sinpcho, ležiaceho v provincii Južný Hamgjong, odpálila smerom k Japonskému moru balistickú raketu.



SLBM (submarine-launched ballistic missile) je balistická strela odpaľovaná z ponorky, ktorá dokáže dopraviť na miesto určenia s vysokou presnosťou bojovú hlavicu, väčšinou vybavenú jadrovou alebo termonukleárnou náložou.



Na družicových snímkach zariadenia v Sinpcho boli predtým zobrazené i ponorky. Analytici sa aj na základe týchto zistení domnievajú, že mohlo ísť o strelu odpálenú z ponorky. Pripúšťajú však tiež, že strela mohla byť odpálená i z ponornej platformy, nie z ponorky.



Japonský premiér Fumio Kišida novinárov v Tokiu v utorok informoval, že podľa domnienky japonských úradov KĽDR odpálila dve balistické rakety.



Pchjongjang v septembri vykonal novú sériu raketových testov: 15. septembra odpálila armáda KĽDR smerom k Japonskému moru dve balistické rakety, ktoré dopadli vo výlučnej ekonomickej zóny Japonska. O dva týždne – 28. septembra – juhokórejský generálny štáb oznámil vypustenie rakety krátkeho doletu Severnej Kórey rovnakým smerom.



Testy balistických rakiet pritom Severnej Kórei zakazuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Pchjongjang však tvrdí, že potrebuje arzenál, aby sa dokázal chrániť pre možnou inváziou Spojených štátov, vysvetľuje AFP.



K najnovšiemu kroku Pchjongjangu došlo v čase, keď v utorok Soul navštívila riaditeľka americkej národnej rozviedky Avril Hainesová, ktorá sa zišla na trojstrannej schôdzke so svojimi juhokórejskými a japonskými partnermi pre záležitosti Severnej Kórey.