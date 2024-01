Armáda USA opäť útočila na pozície húsíjských povstalcov v Jemene

Washington 18. januára (TASR) - Americká armáda v stredu podnikla ďalšiu vlnu raketových útokov z lodí a ponoriek, ktorých terčom boli miesta kontrolované v Jemene húsíjskými povstalcami.



Útoky boli spustené z Červeného mora a zasiahli viac ako desať lokalít, uviedli podľa agentúry AP nemenovaní americkí predstavitelia.



Medzičasom aj médiá húsíjských povstalcov vo štvrtok nadránom informovali, že "americké a britské sily" podnikli štvrté kolo útokov na ciele v štyroch oblastiach Jemenu.



V reakcii na najnovšiu vlnu útokov Iránom podporovaní jemenskí povstalci avizovali, že budú pokračovať vo svojich útokoch na lodnú dopravu v Červenom mori.



"Budeme pokračovať v útokoch na izraelské lode smerujúce do prístavov okupovanej Palestíny bez ohľadu na to, ako sa nám v tom americko-britská agresia snaží zabrániť," povedal nemenovaný vojenský predstaviteľ húsíov pre povstaleckú televíziu al-Masíra.



Nová vlna útokov nasledovala krátko po oficiálnom oznámení americkej administratívy zo stredy (miestneho času), že USA opäť zaradili húsíov na svoj zoznam tzv. globálnych teroristov.



Vo všeobecnosti platí, že sankcie, ktoré sprevádzajú zaradenie na tento zoznam, majú za cieľ odrezať extrémistické formácie od zdrojov ich financovania.



Napriek sankciám a vojenským útokom - vrátane rozsiahlej piatkovej operácie amerických a britských vojnových lodí a bojových lietadiel, ktoré zasiahli viac ako 60 cieľov po celom Jemene, - húsíovia pokračujú v zastrašovaní posádok komerčných a vojenských lodí plaviacich sa v Červenom mori.



K poslednému incidentu došlo v stredu, keď útočné bezpilotné lietadlo odštartovalo z oblasti ovládanej húsíami v Jemene a v Adenskom záliv zasiahlo lod plaviacu sa pod vlajkou USA.





USA pri útoku na ciele v Jemene zasiahli rakety pripravené povstalcami na odpal





Americká armáda pri svojom najnovšom útoku na pozície húsíjských povstalcov v Jemene zlikvidovala 14 rakiet, ktoré boli pripravené na odpálenie a predstavovali hrozbu pre civilné a vojenské plavidlá.



Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM) spresnilo, že 14 rakiet pripravených na odpaľovacích koľajniciach predstavovalo bezprostrednú hrozbu pre obchodné plavidlá plaviace sa v Červenom mori, uviedla vo štvrtok agentúra AFP.



Húsíjské milície sa výrazne aktivizovali po prepuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas - v októbri 2023. Odvtedy v Červenom mori raketami a dronmi útočia na obchodné lode s údajnými prepojeniami na Izrael. USA a Veľká Británia odpovedali v uplynulých dňoch tromi vlnami úderov na pozície húsíov v Jemene.



Vzhľadom na tento vývoj veľké lodné spoločnosti odkláňajú svoje lode z trás cez Červené more. Donedávna sa tadiaľto plavilo okolo desať percent svetového obchodu.