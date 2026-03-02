Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Armáda USA oznámila smrť štvrtého vojaka počas operácie v Iráne

Dym stúpa nad Teheránom v Iráne, pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Americká armáda v nedeľu informovala, že pri operácii zameranej proti Iránu zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia.

Teherán/Washington 2. marca (TASR) - Štvrtý americký vojak zomrel na následky poranení počas operácie Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury) v Iráne, oznámilo v pondelok na sociálnej sieti X Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). Informuje o tom TASR.

Štyria americkí vojaci boli zabití v akcii. Štvrtý vojak, ktorý bol počas prvých iránskych útokov vážne zranený, nakoniec zraneniam podľahol,“ napísalo velenie na sieti X. „Totožnosť padlých bude utajená do 24 hodín od oznámenia najbližším príbuzným,“ dodalo.

Americká armáda v nedeľu informovala, že pri operácii zameranej proti Iránu zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. „Niekoľko ďalších (vojakov) utrpelo menšie zranenia od črepín a otrasy mozgu. V súčasnosti prebieha proces ich návratu do služby,“ uviedlo velenie v nedeľu.
