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Armáda USA oznámila spustenie nových úderov na Irán
Nové útoky na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v noci na štvrtok oznámilo spustenie nových úderov na Irán. Ide podľa vyhlásenia o reakciu na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
„Tieto útoky sú dôraznou odpoveďou na včerajšie pokusy Iránu zasiahnuť americké sily dislokované na Blízkom východe,“ uviedol CENTCOM v krátkom vyhlásení na sieti X. Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu „poriadnym výpraskom“ za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Tamojšia protivzdušná obrana podľa Ammánu v ten deň skoro ráno zachytila a zničila päť rakiet vypálených z Iránu.
Nové útoky na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii. V pondelok uviedol, že USA vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavilo prímerie, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení. V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu a navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.
„Tieto útoky sú dôraznou odpoveďou na včerajšie pokusy Iránu zasiahnuť americké sily dislokované na Blízkom východe,“ uviedol CENTCOM v krátkom vyhlásení na sieti X. Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu „poriadnym výpraskom“ za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Tamojšia protivzdušná obrana podľa Ammánu v ten deň skoro ráno zachytila a zničila päť rakiet vypálených z Iránu.
Nové útoky na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii. V pondelok uviedol, že USA vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavilo prímerie, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení. V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu a navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.