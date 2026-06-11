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Štvrtok 11. jún 2026
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Armáda USA oznámila, že zasahuje viaceré ciele na území Iránu

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Na snímke Pete Hegseth. Foto: TASR/AP

Iránske médiá hlásia výbuchy na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu.

Autor TASR
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Washington 11. júna (TASR) - Americká armáda oznámila, že v rámci najnovšej eskalácie napätia zasahuje „viaceré ciele“ na území Iránu. Útoky prichádzajú po tom, ako ich avizoval prezident USA Donald Trump a neskôr aj minister obrany Pete Hegseth. Informujú o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.

Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X uviedlo, že „začali na pokyn vrchného veliteľa vykonávať ďalšie ‚sebaobranné‘ útoky proti viacerým cieľom v Iráne. Tieto údery sú reakciou na neopodstatnenú a pokračujúcu agresiu Iránu.“

Iránske médiá hlásia výbuchy na juhu krajiny v blízkosti Hormuzského prielivu. Agentúra Mehr uviedla, že v západnom Teheráne boli aktivované systémy protivzdušnej obrany.

Stanica al-Džazíra sumarizovala, že podľa iránskych médií boli explózie na viacerých miestach - v mestách Sirik a Mínáb na juhu krajiny, v Bandar Abbáse, na ostrove Kešm a tiež v meste Gorgán. Výbuch bolo počuť tiež v juhozápadnej provincii Fárs, ktorý bol spôsobený aktiváciou systémov protivzdušnej obrany.

Útoky prišli po tom, ako americký prezident v stredu vyhlásil, že Spojené štáty podniknú nové „veľmi tvrdé“ útoky proti Iránu. „Včera sme ich tvrdo zasiahli a dnes ich zasiahneme znova,“ varoval Trump. Novinárom zároveň odkázal, aby si nechali zapnutú televíziu a nič nezmeškali.

Tieto slová neskôr zopakoval aj šéf Pentagónu. „Tie útoky, ktoré sa uskutočnia dnes v noci (zo stredy na štvrtok), budú tvrdé, budú jasné. Ak sa náhodou uskutočnia aj zajtra v noci, budú tvrdé a budú jasné,“ povedal Hegseth.

Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne po tom, ako USA útokmi na islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko pobrežia Ománu. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo na Blízkom východe platiť prímerie.
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