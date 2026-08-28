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USA: Armáda pomocou lasera zostrelila drony mexického kartelu
V častiach Mexika vzdialenejších od hraníc s USA používajú kartely drony na zhadzovanie výbušnín pri smrtiacich útokoch.
Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Armáda USA tento týždeň v údolí Rio Grande pozdĺž hranice amerického štátu Texas a Mexika použila laser na zostrelenie troch dronov mexických drogových kartelov, oznámili vo štvrtok americkí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) a Severné veliteľstvo ozbrojených síl USA (USNORTHCOM) vo svojom vyhlásení priblížili, že operácia prebehla v noci na stredu a bol pri nej použitý viacúčelový vysokovýkonný armádny laser.
Armáda neuviedla presné miesto útokov ani nešpecifikovala, či sa odohrali nad územím USA alebo Mexika.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová upozornila, že akákoľvek jednostranná akcia USA na mexickom území by predstavovala závažné porušenie suverenity jej krajiny.
Americká armáda dodala, že drony predstavovali „fyzickú hrozbu“ pre personál amerických ozbrojených síl a americkej colnej a pohraničnej stráže.
„Kartelové siete čoraz častejšie využívajú bezpilotné lietadlá na uľahčenie nelegálneho prevádzačstva a aktívne špehujú náš personál a partnerov z radov bezpečnostných zložiek,“ uviedol vo vyhlásení generálmajor Curtis Taylor.
Toto oznámenie prichádza v čase, keď sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží prísne zakročiť proti imigrácii a kartelom.
Americkí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili obavy v súvislosti s využívaním dronov mexickými kartelmi, ktoré väčšinou používajú jednoducho upravené verzie komerčne dostupných modelov na zhadzovanie balíkov s drogami alebo na sledovanie pašeráckych trás.
V častiach Mexika vzdialenejších od hraníc s USA používajú kartely drony na zhadzovanie výbušnín pri smrtiacich útokoch.
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) a Severné veliteľstvo ozbrojených síl USA (USNORTHCOM) vo svojom vyhlásení priblížili, že operácia prebehla v noci na stredu a bol pri nej použitý viacúčelový vysokovýkonný armádny laser.
Armáda neuviedla presné miesto útokov ani nešpecifikovala, či sa odohrali nad územím USA alebo Mexika.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová upozornila, že akákoľvek jednostranná akcia USA na mexickom území by predstavovala závažné porušenie suverenity jej krajiny.
Americká armáda dodala, že drony predstavovali „fyzickú hrozbu“ pre personál amerických ozbrojených síl a americkej colnej a pohraničnej stráže.
„Kartelové siete čoraz častejšie využívajú bezpilotné lietadlá na uľahčenie nelegálneho prevádzačstva a aktívne špehujú náš personál a partnerov z radov bezpečnostných zložiek,“ uviedol vo vyhlásení generálmajor Curtis Taylor.
Toto oznámenie prichádza v čase, keď sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží prísne zakročiť proti imigrácii a kartelom.
Americkí bezpečnostní predstavitelia vyjadrili obavy v súvislosti s využívaním dronov mexickými kartelmi, ktoré väčšinou používajú jednoducho upravené verzie komerčne dostupných modelov na zhadzovanie balíkov s drogami alebo na sledovanie pašeráckych trás.
V častiach Mexika vzdialenejších od hraníc s USA používajú kartely drony na zhadzovanie výbušnín pri smrtiacich útokoch.