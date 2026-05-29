Armáda USA poprela tvrdenia o zostrelení dronu v Perzskom zálive
Spojené štáty v noci na štvrtok napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny podnikli útok v iránskom meste Bandar Abbás.
Autor TASR
Teherán/Washington 29. mája (TASR) - Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) poprelo správy iránskych médií o údajnom zostrelení amerického dronu v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Iránska štátna televízia a agentúra Tasním predtým informovali, že raketa zostrelila americké bezpilotné lietadlo neďaleko iránskeho prístavného mesta Búšehr, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Podobne agentúra Fárs napísala, že protivzdušná obrana v oblasti Búšehru strieľala na neznámy objekt nad Perzským zálivom.
„Žiadne americké lietadlo nebolo zostrelené,“ uvádza sa vo vyhlásení CENTCOM-u na sieti X s tým, že o všetkých strojoch amerických vzdušných síl majú prehľad.
Informácie ani jednej zo strán sa podľa agentúry DPA nedajú nezávisle overiť.
Spojené štáty v noci na štvrtok napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny podnikli útok v iránskom meste Bandar Abbás. Úder bol podľa americkej armády zameraný na riadiace stredisko, odkiaľ sa ovládali drony ohrozujúce americké a komerčné plavidlá v blízkosti Hormuzského prielivu. Armáda aj začiatkom týždňa vykonala úder na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode v Hormuzskom prielive.
