Sobota 30. máj 2026
Armáda USA pri ďalšom útoku na údajnú pašerácku loď zabila troch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Išlo o tretí podobný úder za posledný týždeň.

Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Armáda Spojených štátov v piatok vo východnom Pacifiku zaútočila na ďalšiu údajnú pašerácku loď a zabila pri tom troch ľudí, uviedlo na sociálnych sieťach Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

SOUTHCOM v príspevku na sociálnej sieti X napísalo, že loď sa plavila „po známych pašeráckych trasách vo východnom Pacifiku a podieľala sa na operáciách spojených s pašovaním drog“. Na záberoch vidno plavidlo na otvorenom mori, ktoré zasiahne veľká explózia, a následne prestrih na horiace potápajúce sa trosky lode.

Išlo o tretí podobný úder za posledný týždeň. Podľa údajov agentúry AFP pri amerických útokoch zahynulo od ich začiatku v septembri minulého roku už najmenej 198 ľudí. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa trvá na tom, že je vo vojne s „narkoteroristami“ v Latinskej Amerike.
