Armáda USA pri operácii v Sýrii nedopatrením zabila civilistu

Washington 3. mája (TASR) - Americká armáda vo štvrtok priznala, že pri jej vlaňajšom útoku dronom v Sýrii zahynul civilista. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) vo svojom vyhlásení spresnilo, že terčom náletu z 3. mája 2023 na severozápade Sýrie sa mal stať vysokopostavený vodca teroristickej skupiny al-Káida. Interné vyšetrovanie však odhalilo, že cieľ nesprávne identifikovali a namiesto neho bol zabitý civilista.



Americký denník The Washington Post ako prvý vlani informoval o tom, že existujú pochybnosti o výsledku operácie armády USA v Sýrii. Podľa denníka išlo v prípade civilistu o 56-ročného pastiera, ktorý sa vybral hľadať svoje ovce na vidieku, keď naňho zaútočil dron. Spolu s niekoľkými svojimi ovcami sa stal jedinou obeťou útoku.



"Môžeme sa podeliť o to, že vyšetrovanie dospelo k záveru, že zásah bol vykonaný v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, ako aj s politikou ministerstva obrany (USA) a CENTCOM-u. Vyšetrovanie však odhalilo niekoľko problémov, ktoré by sa mohli zlepšiť," uviedlo centrálne velenie.



"Sme oddaní poučiť sa z tohto incidentu a zlepšiť naše procesy zameriavania s cieľom zmierniť potenciálne civilné škody," dodal CENTCOM.